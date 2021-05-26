拓荒者引領麥魯瑪縣周四進入低風險級別

（本報綜述）波特蘭的拓荒者籃球隊（Trail Blazers）進入了今年美國職業籃球賽的決賽，並將於今個周四在本市舉行首場主場決賽，這絕對是全城球迷所期待的賽事。比賽場館亦積極準備安全措施，特別在場館內劃出已打針區，希望讓民眾安心的進場為球隊打氣。而本州的領導層亦願意配合拓荒者，由周四（27日)起，麥魯瑪縣將進入低風險級別。

除了讓全城期待的賽事能讓更多觀眾進場外，新的風險評估將引領大波特蘭地區的經濟重啟，百業重開。

在低風險級別下，有較寬鬆的防疫限制，包括允許更多人的聚集，餐館酒吧可營業至午夜12時。在客容量方面：室內康樂設施、健身房、電影院和餐館酒吧允許有50%；零售店、宗教團體和殯儀館可有75%。

州衛生局發出以下的新規例：

－在「已打針區」內無需保持社交距離和沒有客量限制，所有16及以上人士能夠提供已完成打針程序就可內進。

－商業、餐館酒吧、活動場地及宗教團體可以額外要求客人在「已打針區」戴口罩。

－15歲及以下兒童，在已完成打針程序的父母或監護人的帶領下，可進入「已打針區」。

－「未打針區」內的人士必須繼續衛生局的防疫指引，包括戴口罩、保持社交距離和限制客量等。

今次州長一改以往在周五才更新級別的做法，特別為了一場全城期待的籃球賽事而改在周四就更新 級別。

拓荒者籃球隊在早前已讓球迷進場觀看球賽，但人數只限在2,000人，但入了決賽，球賽將更精彩，所以球隊希望有更多球迷進場觀看球賽。

拓荒者籃球隊花了數個星期時間與布朗州長和俄勒岡州衛生局進行商討後，終於經過了14個月的關門後重開，Moda Center 在周四已準備好迎接8,000球迷進場。