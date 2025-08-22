抗議不斷 ICE旁學校被迫搬遷

（本報綜述）隨著新學年即將開學，波特蘭南河濱區的「棉樹學校」（Cottonwood School）卻不得不在暑假期間緊急搬遷。這是一所位於波特蘭的公辦特許學校，提供從幼兒園至八年級的教育。原因並非校舍老舊，而是多年來在校舍緊鄰ICE大樓，持續爆發抗議活動，煙霧、震撼彈甚至催淚瓦斯都曾飄入校園，讓校方最終下定決心，將孩子們轉移到一個更安全的地方。

臨時執行主任蘿拉·卡特萊特（Laura Cartwright）透露，校方原本希望暑假過後情勢能緩解，但現實卻相反。「在我們最後一天上課時，操場上已經可以看到抗議群眾與執法人員的對峙。之後的幾個月，越來越多的化學物質被使用，操場與校園花園都受到影響，讓孩子們根本無法安心活動。」

由於抗議衝突未見減弱，學校決定提前行動，最終租下位於西南1大道、前「橋樑中學」（Bridges Middle School）的校舍。卡特萊特感謝對方的支持，表示「他們留下了傢俱、網路設備等設施，我們得以快速進駐並準備課室」。

新校舍雖然解決了安全隱憂，但挑戰並未結束。距離開學僅有兩週，老師們正忙著開箱、布置課室；家長和學生也將在即將舉行的「家庭工作日」共同參與粉刷、搬運與修繕。「這是一場全社區動員，大家都希望孩子能如期在安全的校園開始新學期。」卡特萊特說。

然而，這次意料之外的搬遷，對學校財務造成不小壓力。卡特萊特坦言：「我們完全沒有預料到要負擔這筆費用，這影響了學校的預算與教學服務。我們正在向社區尋求幫助，任何捐助都會直接用在學生身上。」

家長們普遍支持校方決策，認為安全遠比通勤便利更重要。一名家長表示：「雖然我們必須適應新的上下學路線，但至少不必擔心孩子在操場上會被煙霧影響，這才是最關鍵的。」

對於波特蘭社區而言，這起事件凸顯了一個矛盾：聯邦移民政策的爭議與街頭抗爭，正無可避免地影響到日常生活，甚至波及學校教育。棉樹學校的搬遷，既是一場被迫的選擇，也是一種保護孩子的無奈之舉。