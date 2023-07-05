投資家庭節能稅收抵免擴大最高3200元

（本報綜述）國稅局（IRS）4日發布聲明，詳細列出了納稅人自2023年起可申請的「家庭節能改進抵免」和「住宅清潔能源抵免」的適用範圍及抵稅限額，對比去年，部分項目扣抵放寬，有意安裝的納稅人今年可開始準備。

國稅局同時指出，除主要住宅的屋主外，租客和第二套住房（非出租用途）的屋主也可申請此類抵免。

住家節能改進抵免

自2023年1月1日起，在一年內安裝的節能改進裝置，可享受合格費用30%的稅收抵免。適用的節能改進費用包括：外門、窗戶和天窗；絕緣和空氣密封材料或系統；能源財產相關花費，如中央空調、天然氣、丙烷或油熱水器、鍋爐、熱泵等。

不過，納稅人每年可申領的稅收抵免有額度限制。能源財產花費和節能改進限額為1200美元，每扇門的限額為250美元、窗戶限額為600美元、能源計量用品為150美元、熱泵或生物質鍋爐每年限額為2000美元。住宅節能改進的總限額為3200美元。

值得注意的是，稅收抵免僅適用於現有房屋的節能改進或擴建翻新，不適用於新建的房屋。此外，該抵免不可退稅，納稅人無法獲得超過欠稅部分的抵免額。

住家清潔能源抵免

納稅人若投資太陽能、風能、地熱能、燃料電池或電池存儲等清潔能源設備，也可獲得投資花費30%的年度抵免。該抵免適用於2022年至2033年期間內在美國新安裝的清潔能源設備，符合資格的設備花費包括：太陽能電池板；太陽能熱水器；風力發電機；地源熱泵；燃料電池；電池存儲技術。

不過，並非所有清潔能源設備都符合稅收抵免的資格；太陽能熱水器必須由專業認證公司或該州認可的類似實體認證；地源熱泵必須符合購買時生效的能源之星（Energy Star）要求；電池存儲技術的容量至少為3000瓦時。

「住家清潔能源抵免」適用於現有住房或新建住房中新安裝的清潔能源設備所產生的支出，並且只要安裝的設備符合資格，納稅人每一年都可申請該抵免，直至抵免項目撤銷。除燃料電池外，此抵免沒有年度或終生限額。同樣，該抵免不可退稅，納稅人無法獲得超過欠稅部分的抵免額。

納稅人可使用表格5695申領抵免，抵免須在安裝（而非購買）設備的納稅年度內進行申請。相關抵稅補助對比可查詢：https://www.energy.gov/policy/articles/making-our-homes-more-efficient-clean-energy-tax-credits-consumers。