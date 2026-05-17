托兒費年一年2萬美元 家長呼籲全民托育

（本報綜述）俄勒岡托兒費用持續上漲，讓許多家庭感到吃不消。最新報告顯示，俄勒岡部分托兒項目費用比去年上漲約10%，嬰兒照護年均費用已達1.95萬美元，接近許多家庭一年房租或第二筆房貸的壓力。

5月11日，全美多地舉行第五屆「沒有托兒的一天」活動，呼籲建立更普及、可負擔的托育制度。俄勒岡非營利組織「俄勒岡所有家庭」 當天在東南波特蘭Mt. Scott公園舉辦聚會，家長與托兒服務提供者共同表達訴求。

該組織主任表示，雖然麥魯瑪縣已有「全民學前班」項目並持續擴大，但家庭真正需要的托育服務不只限於學前兒童，還應涵蓋嬰兒到13歲孩子。她指出，俄勒岡目前有與就業相關的托兒補助項目，但州補助托兒計劃等待名單上已有超過1.5萬個家庭，而且這不是1.5萬名孩子，而是1.5萬個可能有多名孩子的家庭。

根據最新報告，俄勒岡嬰兒照護年均費用約1.95萬美元，比2025年上漲約10%。在波特蘭，托兒平均每月費用高達2890美元；塞勒姆（Salem）平均每月2491美元；格雷舍姆（Gresham）也達到每月2732美元。對許多家長來說，這筆開支幾乎像每月再多付一筆房貸。

業內人員表示，很多家庭處於所謂「消失的中間層」：收入超過貧困線，無法符合公共補助資格；但收入又不夠高，難以承擔昂貴托兒費。換句話說，這些家庭看似不算低收入，卻仍被托兒費壓得喘不過氣。

家長傑西卡·海爾曼表示，由於每月全職托兒費高達2000美元，她不得不把3歲孩子從全職托兒改為兼職托兒。更讓她無奈的是，托兒難不只是錢的問題，還有名額問題。她說，自己從懷孕9週左右就開始排等待名單，如今孩子快3歲，仍然還在某些等待名單上；孩子直到14個月大時才終於排到全職托兒名額。

分析指出，托兒費高漲不僅影響家庭開支，也會影響父母是否能穩定工作。當托兒費接近甚至超過一名家長收入時，一些家庭可能被迫減少工時、放棄工作或延後生育計劃。對俄勒岡家庭而言，托育問題已不只是「誰來帶孩子」，而是關係到生活成本、就業選擇和家庭未來的重要民生議題。