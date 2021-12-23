打2劑疫苗後突破性感染 可獲超級免疫力

（綜合報導）研究發現，民眾如果打過新冠疫苗，後續又突破性感染、確診新冠肺炎，體內將出現「超級免疫力」對抗新冠病毒，研究人員形容是「好消息」。

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俄勒岡健康與科學大學（OHSU）在美國醫學會（JAMA）刊登研究成果，研究發現，已經完整接種疫苗的民眾，後續如果又出現症狀輕微的突破性感染，血清中測出的抗體濃度比只接種疫苗、但是未染疫過的民眾還高。

研究團隊採樣52名已經接種輝瑞/BNT疫苗的俄勒岡健康與科學大學員工血清，並且分成曾經突破性感染及未曾突破性感染等2組來分析抗體濃度。

研究發現，曾經突破性感染的受試者，免疫反應較強，產生的抗體濃度不僅較高，抗體中和能力還比只打疫苗的受試者更有效達1000%。

研究共同作者柯林指出，實驗中不論是對抗Alpha、Beta、Delta等哪一種變異株，結果全部顯示曾經突破性感染的受試者血清對抗能力更好。

研究因此認為，即便後續再出現新變異株，打過疫苗又突破性感染的人對抗病毒的能力會更好，也包括對抗Omicron，認為是一項「好消息」。

柯林強調，研究並不是提倡完全不需要打疫苗，而是專注研究打疫苗加上感染的組合，「所以如果你只是感染而沒有打疫苗，免疫反應因人而異，而且平均來看，比打過疫苗的人還低得多。」

他說研究對未來來說是正面消息，因為結果顯示愈多人打疫苗然後暴露在病毒之下，全球人口對病毒將會更具免疫力。

他說：「新冠肺炎將會更難以造成危害，它仍會存在很長一段時間，我們仍會有人感染，但是嚴重度、破壞性、社會破壞性、以及快速傳播等全部都會更小。」