打疫苗　有機會贏100萬元　學生有機會贏10萬元獎學金

俄勒岡州布朗州長今早宣佈，為了加速達到全州70%人口接種疫苗的目標，決定用錢來吸引更多州民打疫苗。

州長推出Take Your Shot Oregon運動，鼓勵12歲及以上州民接種疫苗，然後參加由州衛生局和彩票局合作的100多萬元抽獎：

－ 一個100萬元獎金，給予18歲及以上州民；

－ 全州36個縣，每縣送出一個1萬元獎金；

－ 五個10萬元的大學獎學金給予12至17歲學生。

要參加這個抽獎，民眾要做的就只是打新冠疫苗針。所有打了一針的州民就會自動參加抽獎，抽獎日期選定在6月28日，6月27日是最後趕及參加的打針日期。得獎名單會在抽獎日期一星期後公佈。

在新聞會中提到，州衛生局將向博彩局提供已打疫苗針人士的登記號碼作抽獎用，博彩局將抽中的號碼交回州衛生局，然後查出誰是幸運兒。他們強調，這做法能確保每個人的資料均會保密，不會被送到博彩局。被抽中的幸運兒名字將會被公開，如不欲公開名字的州民可選擇不領獎。

本州居民如在其他州接種疫苗者，都可參加抽獎，因為他們在本州的資料庫顯示是一名已打針的居民。但在聯邦設施打針或是部落族人，因為數據轉移的問題，暫未能參加，官員希望下星期能處理這問題。至於那些因疾病或宗教理由不能接種疫苗的人士均沒資格參加。

在今次抽獎總共送出186萬元獎金，這筆錢是來自俄勒岡州的新冠疫情援助法案的資金。

截止今天（21日），已有40%州民已完成疫苗接種，有52%還需打第二針；現時本州每天平均為州民接種3萬劑疫苗。

送錢是否一個有效的鼓勵打針方法就不清楚，官員指彩票是俄勒岡州民喜愛的遊戲，相信定能提起民眾打針的意欲。

布朗州長稱，我們距離疫情的完結已不遠，今次是盡最後的努力，期望早日能達到70%接種率的目標，讓全州能重啟經濟。

州長說：「如果您還在等候或仍是猶疑不決，我們現在給您額外的激勵：一個可贏取100萬元的機會，現就捲起您的衣袖，打疫苗，贏取能改變您生活的機會吧！