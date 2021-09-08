打完疫苗仍患重症？那些人風險最大？

（綜合報導）一項最新研究發現，在打完疫苗仍確診新冠的突破性感染中，出現重症的患者通常是那些年齡較大——平均80歲，通常還有肥胖或糖尿病等其他基礎病的人。

在一項針對耶魯大學紐黑文醫院住院病人的研究中，耶魯大學醫學院副教授張亨和他的同事分析了969名在今年3月底至7月期間確診新冠的住院患者的情況。在這組人中，174人至少接種了一劑疫苗，54人完全接種了疫苗。研究人員評論道：“我們發現，近五分之一的患者至少接種了一劑疫苗，許多患者沒有完成疫苗接種的全部過程。”

他們在《柳葉刀傳染病》雜志上發表的一篇評論文章中寫道：“醫務人員對那些被認爲是‘突破性病例’的患者，也就是那些完全接種疫苗但檢測呈陽性的患者的病情嚴重程度進行了評估。在這一人群中，我們發現54名患者中的25人無症狀（因非新冠相關診斷而住院，但新冠檢測呈陽性)，4名患者有輕症，11名患者出現中度症狀，14名患者患有重症。”

該研究稱，出現嚴重突破性感染的患者平均年齡爲80歲，超過一半的人超重，大多數人患有心血管疾病，一半人患有肺病，一半人患有糖尿病。

張亨表示:“大部分接種疫苗的患者感染新冠後，症狀輕微或沒有症狀。這項研究針對的是患有重症的人，需要更好地了解如何最好地診治這些患者。”

張亨指出，研究中許多嚴重突破性感染患者是在Delta變種開始肆虐之前住院的。他說，還需要進行更多的研究，以確定Delta變種對突破性感染發病率的影響。

張亨最後說:“很明顯，疫苗是非常有效的，如果沒有它們，我們

面臨一場致命得多的流行病。盡管疫苗有效，但新變種不斷出現，突破性感染的數量正在增加，我們需要繼續關注室内戴口罩和保持社交距離等措施。”