打了疫苗仍感染　病情雖輕仍難受 男子告戒大家不要太早掉口罩 過去3天本州新增2,056宗確診病例

居住在波特蘭市的蘭迪，上周四開咳嗽，他以為只是一場夏季的感冒，但隨著發燒和頭痛的出現，他的妻子開始擔心了，並猜測他可能已感染了新冠病毒。在家使用測試劑後證實蘭迪確診，而妻子沒事。

承認當時他感到驚訝，因為他早在年初已接種了強生疫苗。他只好馬上在家中的地庫內進行家居隔離。

蘭迪想不通他是在那裡和如何感染到病毒的，但提到當口罩令取消當日，他就與大部份州民一樣，不再在室內戴上口罩。他希望今次的經驗能令其他不戴口罩的人士三思。

他說：“我的感覺像是穿了防彈衣卻從 40 英尺高空掉下來，因為我接種了疫苗，卻出現確診”。蘭迪繼續說：“你真的要想想，因為自己的選擇（不戴口罩），影響了多少人？民眾必須要再把口罩戴上，我們必須鼓勵人們接種疫苗，因為連鎖反應會持續不斷，且令人沮喪。 ”

雖然蘭迪認為他的病情較輕，但指出症狀仍然難以忍受，恐怕如果沒有接種疫苗，他就已住在醫院裡。他說：“我真不希望別人會經歷我正在經歷的事情。”

蘭迪又說：“這事發生得太快了！當天我仍是很好，接著就開始咳嗽和發燒。我認為當我們在外面時，真的必須採取防禦措施。現在我還必須在自己家裡戴口罩來保護我的家人。”蘭迪非常小心，免得將病毒傳給家人或曾與他接觸的人。

另一宗值得關注的事件是一個有29人參與的家庭團聚，結果導至21名家庭成員確診新冠，而其中有13人是完全接種了疫苗的。

這一家人在6月底在本州中部的渡假勝地Sunriver 共聚10天時間，大部份成員均已接種過疫苗，聚會時大家都沒有戴口罩。其中居住在波特蘭市的馬林堡表示大家都非常興奮，實在太久未有互相擁抱了。在團聚完畢的第二天，其中一成員身體感到不適，後確診新冠病。跟著多名成員亦傳來確診的消息。馬林堡說：“這就如在新聞上看到的一樣，不像是真的。如果不是已接種過疫苗，我真的不敢想像家人的病情有多壞，因為多人都是慢性病患。”

馬林堡在說：“人們應該認真對待自己和別人的健康和安全，一定要戴上口罩。”

雖然像這樣的突破性案例很少見，但事實上它們正在發生。 CDC 表示，只有不到 1% 的接人種疫苗的人對該病毒呈陽性反應。他們通常的病情較輕。

在剛過去的周五、六、日三天，本州的新增確診共有2,056宗，5人死亡。有最多新增確診數字的是麥魯瑪縣320宗，Lane縣305宗。