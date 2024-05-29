扒手團夥出沒各大超市頻繁作案 專挑婦孺下手！

（本報綜述）近日，波特蘭警察局報告稱，一個扒手團夥正在各大型超市頻繁作案，多名受害者錢包被扒竊，銀行卡遭盜刷。警方提醒，完成購物後，記得留心週邊情況，謹防尾隨扒竊，尤其是老人和婦女需特別注意，提高警覺。

根據最近公開的一段監控錄像，一名93歲的老人推著購物車走出波特蘭的一家Costco超市時，三名男子尾隨其後，從他的後兜里扒走了錢包。這起事件發生在2024年5月9日，地點位於東北138大道4800街區的Costco停車場。

這名93歲的老人向媒體表示，他非常希望警方能逮捕這個犯罪集團。老人說：「錢包和里面的所有銀行卡和證件都丟失了，這讓人很沮喪，還得去補辦辦理駕駛執照和其他重要的卡。」

這名93歲的老人還透露，當天下午5點，他在Costco結賬，5點半回到家時發現錢包被偷。他立即致電銀行報失，但犯罪分子已經在位於東北Glisan街6600街區的Fred Meyer商店使用了他的信用卡，購買了價值1500美元的禮品卡。

波特蘭警察局的偵探喬丹·扎伊茨表示，正在積極追捕這些竊賊。偵探表示，該集團專門在大型超市停車場物色作案目標，扒手成功後，迅速盜用信用卡。當受害者意識到錢包被偷時，犯罪團夥已經逃之夭夭。

為了協助調查，警方公佈了波特蘭Costco扒竊事件的監控影片。影片記錄了嫌疑人的作案過程，以及他們在停車場內尋找其他潛在受害者的行為。警方呼籲，任何有相關線索的人士，請立即聯繫波特蘭警察局，共同協助將這個犯罪團夥繩之以法。