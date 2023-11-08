房東因擄走房客貓咪判賠140萬美元

(本報綜述)俄勒岡州麥魯瑪縣巡迴法院陪審團最近做出決定，判定一名男子獲得了將近140萬美元的賠償金，原因是他的貓咪被房東擄走。這名男子名叫約書亞·史密斯，而他失去的貓咪是他的「好朋友」，名為「Frank」。

報告稱，史密斯在2017年收養了一隻流浪貓，將它帶回到自己在波特蘭地區的一個康復小組住宿設施內租住的房間中。他與貓咪很快成為了「最好的朋友」。

然而，2019年，史密斯回家發現貓咪Frank不見了。幾天後，史密斯對他的房東和康復中心公司提起了訴訟。

史密斯的房東德文·安德拉德後來承認，由於飼養寵物違反了租約，所以他帶走了Frank。安德拉德讓他的女友把Frank送到當地的動物收容所，那裡的獸醫發現這隻貓咪被植入了晶片。原來，這隻貓咪一開始就不是流浪貓，動物收容所查找到貓咪的原主人後，將其送還給了原主人，Frank從此再沒有和貓咪見面。

在史密斯的訴訟審判期間，辯論認為他應該獲得懲罰性賠償金以及因貓咪被擄走而受到的情感困擾的補償。代表史密斯的律師邁克爾·富勒表示：「陪審團的信息應該對房東來說是清楚的，」他還補充道：「尤其是在涉及寵物的情況下，你需要尊重房客的權利。」

史密斯自從失去Frank並提起訴訟後，已經結婚並繼續參加戒毒康復。他現在開了一家理髮店。他表示，正在考慮使用獲得的賠償金購置一套可以養一些毛茸茸的朋友的房屋。