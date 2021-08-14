房地產市場有轉緩和的跡象 更多賣家開始降低房價



根據《波特蘭商報》的報導，由疫情開始以來，房價不斷飆升的情況，似乎已見頂，越來越多賣家願意調低賣價出售房子。

根據房地產公司 Redfin 的數據，截至 8 月 1 日的四個星期內，約有 4.7% 的掛牌房屋調低了售價，而去年同期只有 3.7%。這也與2019年同期，即疫情開始前的水平4.9%非常接近。報導指，這是房地產市場在經歷了一段房價快速升值的時間後，出現可能正在降溫的最新跡象。

房地產公司 Redfin的經濟學家費爾韋瑟 (Daryl Fairweather) 在給《波特蘭商報》的一份聲明中說：“目前房屋的要價仍然很高，但願意調低房價的賣家比率正在穩步上升，並接近大流行前的水平。激烈的賣方市場已過了高峰期，賣家已不得不降低他們的期望。而買家終於可重拾一些討價還價的空間，但這情況仍然是取決於房屋的位置和需求。”

根據 Redfin 的數據，7 月份房屋銷售中位數價格也下滑了約 0.2%，至 362,750 元，這是自 3 月份以來首次沒有見到每月連環上漲的情況。然而，與 2020 年同期相比，它仍上漲了18%。 截至 8 月 1 日，掛牌出售的房屋數量也繼續攀升至約 640,286間，與去年同期下降約 26%，但仍高於 2021 年的任何時候。

Redfin 的數據亦顯示，雖然新掛牌的房屋要價仍比一年前同期上漲 12%，但比截至 6 月 27 日的四個星期內創下的歷史高點已下降了 1%。

簡單來說，本地的房地產市場依然火爆，但情況已不如前。

費爾韋瑟指出，賣家在房屋掛牌開始就收到多個買家出價「爭房」的情況仍在，但如果買家能找到一家已在市場上有多個星期的賣盤，說不定買家可用低於標價的價格成交，並且更可以完成驗屋和貸款整個程序。同時比起三月份的時候，那些希望賣屋後再買的人士，現時將會更容易，因為目前仍是賣屋的好時機，而「爭房」的競爭情況已不如前的激烈。

根據租房網站 Rent.com 最近的一項研究，高企的房價確實促使許多屋主出售房屋，但也成為了阻礙他們購買新房的原因。研究結果指出，大約 46% 出售房屋的人是趁高出售，為的是賺取最高的利潤，但他們其中有 45% 的人表示不打算買新房，其中有大約 20% 的人計劃暫時租住房屋，而有 10% 的人更計劃長期租住房屋。

根據《波特蘭商報》房地產編輯法伊的一篇報導指出，本市7月份的新屋掛牌數量已超過了疫情前的水平，市場可能已經出現轉機跡象。

與此同時，文章亦提到新冠疫情改變了買家對房屋的要求。在2019 年，最受歡迎的家居特色和設施是花崗岩檯面、木地板和不銹鋼器具。但18 個月後的今天，待售房屋中列出的設施卻是車庫、步入式衣櫥和完整的浴室，這反映出買家的需求已跟一年多前的不一樣。