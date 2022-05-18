我最愛圖書館的………. 華人分享麥縣圖書館的中國文化服務

（本報訊）隨著亞太裔文化日漸受到關注，麥魯瑪縣圖書館早在多年前已聘有亞裔職員，擴展對亞裔社區的服務。麥魯瑪縣圖書館藉今年五月的亞太裔傳統月，找來了幾位受惠於圖書館中文服務的華人，與讀者們分享他們對使用圖書館的體驗以及他們最愛圖書館的地方。

任雪明女士

任雪明女士說：當我第一次參觀中央圖書館時，我對這裡的工作人員和服務留下深刻的印象。

當她知道圖書館有成人英語課程時，她立即報名並詢問費用需要多少。當她發現原來所有由圖書館提供的服務都是免費時，她感到非常驚喜！

任女士說，學習英語能幫助她適應這個國家和社區的新環境。

通過圖書館，任女士除了獲得一些技術上的幫助外，她亦有機會參加了許多藝術和手工課程。她最喜歡的是在中秋節期間的燈籠製作、摺紙、包餃子和書法等活動。任女士熱愛藝術創作，她更向圖書館贈送多件中國結和繩藝作品（如圖），以表謝意！

通過參加圖書館的活動，任女士不單結交了新的朋友，更可接觸到自己的文化。她說：“圖書館就像一個家庭，當你有困難和問題時，你可以隨時到圖書館查詢……到這裡不僅只是為了書籍，它也是一個幫助民眾的地方。”

趙淑嬋女士

她和家人喜歡到伍德斯托克（Woodstock）圖書館。在這家圖書館，她們與華裔的工作人員建立了聯繫，在疫情期間雖然圖書館要暫時關閉，她和家人亦未有間斷地，透過網上參加了圖書館的講故事時間。

趙女士表示：“由於新冠疫情，孩子們沒有太多一起學習的機會，尤其是幼少的孩子們，參加網上的故事時間，對他們真的很有幫助，孩子可以在聽中國故事和做手工的時間，一邊玩樂一邊培養閱讀和學習的技能。這也是孩子們互動的好機會”。

趙女士和她的家人也喜歡參加圖書館舉辦的中國文化節日活動和其他虛擬或面對面的活動。趙女士說：“圖書館為華人社區提供了中國人節日的慶祝、分享我們的文化，更有與社區相聚的機會”。

她的家人還參加了虛擬故事時間和暑期閱讀計劃。她的一家人都樂於享受圖書館的服務，也鼓勵其家庭一起參與。“我會鼓勵大家申請借書證，這樣他們就可以享受與家人一起讀書的樂趣，”趙女士說。

林太太和林先生

夫婦二人是中央圖書館和Midland圖書館的常客。

林先生說：“搬到波特蘭後，我們就來這裡學習英語。圖書館內有義工，單對單的教導我們。圖書館在言語上幫助我們，我們已跟過近五位導師學習英文，一直很感激他們的教導，幫助我們學得更多，學得更好”！

除此之外，這對夫婦更受惠於圖書館的電腦技術援助、借書服務和所提供的各項課程。

“我們感謝圖書館提供的電腦技術援助，幫助我在電腦上學習，遇到問題時，圖書館的工作人員幫助我們解決。同樣，當遇到手機上的問題時，他們亦會幫我們解決。這些服務，對一些年長人士來說，是非常重要的。漸漸，我們學會的更多。學會後，我們就可幫助其他人士解決我們之前遇到的問題。記得當我們第一次使用Zoom時，我們不懂得如何操作。通過圖書館的活動，我們學會了如何使用它，接著我們幫助了七到八個人使用Zoom，”林先生說。

林女士說：“我們不經常用電腦，所以很多時都會問到電腦的問題，有時是幫朋友問的。知道答案後，再告訴其他人。謝謝你們有這樣的服務！”林女士說。

夫婦二人一直向朋友推薦圖書館的服務，鼓勵他們多使用圖書館的資源，並多參與圖書館舉辦的活動。

“我們從圖書館借書回家閱讀，那裡有很多讀者們喜歡的中文書。圖書館還有一些我們喜歡的活動——農曆新年和中秋節活動，我們也喜歡寫書法”林女士說。

“我們很高興見到有中國人去圖書館，我們也叫了10多人去。我們會經常問圖書館有什麼活動，然後告訴鄰居一起參加。而圖書館亦會聯繫我們，通知更多華人參加活動，”林先生說。

邢台睿

邢台睿女士是來自台灣的一位中華文化老師，曾任教於公立和私立學校。 最近，邢女士在圖書館為不同年齡群的民眾免費教授書法和國畫。

刑女士說：“我在美國教授中國傳統文化超過15年。去年開始，我與麥魯瑪縣圖書館合作舉辦多項活動。我很感激圖書館給了我這麼多舉辦文化活動的機會。”

邢老師曾主持過畫燈籠、麵人藝術、手寫春聯等課程。

“我最喜歡的活動是中國書法和中國畫課程。中國書法包含了5000年的歷史，孔子哲學……這是一個豐富的文化遺產。我們有詩詞——用書法來分享詩詞是一件美好的事情，特別是將詩詞書寫在宣紙上，”邢女士說。

通過她的課程，邢女士已與參加者和圖書館的工作人員建立了難能可貴的關系。

邢女士說：“圖書館是分享文化的最佳地方和方式，因為它以社區為基礎。當我做文化分享時，我希望有更多人來享受節目和文化活動”。

圖書館是一個社區中心，民眾可以聚在一起，慶祝自己的文化傳統，並了解其它族裔的文化。

麥魯瑪縣圖書館有七個專門服務語言和文化小組，在多個麥縣圖書館均有工作人員會說中文（普通話和粵語）、越南語、俄語或西班牙語等。而圖書館正在積極擴展到更多語言服務，希望能向各社區分享更多的資源訊息，以及提供友好的指導，協助社區人士把握機遇。