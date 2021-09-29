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成本飆升　1元店貨品不能再售1元

　　（綜合報導）極受民眾歡迎的1元店Dollar Tree日前宣佈，該店的商品已不能再一律以一元出售，原因是在疫情後的這一年，需求的激增與供應方面的短缺上升，以及不斷上漲的運費共同推升了物價。

業內人士指出，其它零售業在這情況下，可將上升的成本轉嫁給客戶，但一元店明顯是個例外，要貨如店名一樣的賣一元，那就是利潤變小了增加經營困難。加上政府大量發錢，消費者支出開始不再有預算限制，一元店可能會進入另一個艱難階段。

　　美國的“一元店”是在經濟危機爆發後逐漸湧現的，當時有許多美國人失業，收入下降，很多中產階層家庭不得不減少支出。越來越多的美國人為了節省日常開支，轉而光顧這些出售廉價生活必需品的“一元店”。這些商店所銷售的商品價格都比普通零售店更便宜，甚至過沃爾瑪的最低價。

總部位於維吉尼亞州的美元樹Dollar Tree就是“一元店”零售市場的主導品牌之一。今年隨著全球經濟從疫情中復，衣服、汽車、食品和其他幾乎所有東西的價格都大幅上漲這對任何企業來說都有很大的打擊，對於幾十年前成立並堅稱自己為僅售1美元商品的企業來說，更是如此。

美國7月份的年通貨膨脹率達到4.2%，為30年來的最高水準。本周美聯儲主席Jerome Powell 表示，由於供應鏈的混亂和工作力成本的上升，物價上漲已經惡化；這已經打擊了各類企業，尤其是幾十年來一直保持1美元商品價格的企業。

Dollar Tree 已經開始在近8,000個門市中數百個門市中推出Dollar Tree Plus”測試更高的商品價格。其中一些商品價格最高可達5元。在一些門市裏，1.25-1.50元的商品價格將成常規

Dollar Tree首席執行官Michael Witynski在聲明中表示：許多顧客告訴我們，當他們來購物時，他們還希望有更豐富的品種類可選擇。我們相信，隨著時間的推移，提高美元樹品的價位，將使我們能夠擴大品種類、推出新品，並滿足客戶的更多日常需求。

　　美元樹還表示，到明年1月的財年結束時，該公司將擁有500Dollar Tree Plus門店，並計畫在明年再開設1500家；同時，該公司還計畫在2022財年增加400Combo門店，幾乎是目前這一形式門店總數的4倍。