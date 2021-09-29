成本飆升　1元店貨品不能再售1元

（綜合報導）極受民眾歡迎的1元店Dollar Tree日前宣佈，該店的商品已不能再一律以一元出售，原因是在疫情後的這一年，需求的激增與供應方面的短缺、工資上升，以及不斷上漲的運費共同推升了物價。

業內人士指出，其它零售業在這情況下，可將上升的成本轉嫁給客戶，但一元店明顯是個例外，要貨如店名一樣的賣一元，那就是利潤變小了，增加經營的困難。加上政府大量發錢，消費者的支出開始不再有預算限制，一元店可能會進入另一個艱難階段。

美國的“一元店”是在經濟危機爆發後逐漸湧現的，當時有許多美國人失業，收入下降，很多中產階層家庭不得不減少支出。越來越多的美國人為了節省日常開支，轉而光顧這些出售廉價生活必需品的“一元店”。這些商店所銷售的商品價格都比普通零售店更便宜，甚至低過沃爾瑪的最低價。

總部位於維吉尼亞州的美元樹（Dollar Tree）就是“一元店”零售市場的主導品牌之一。今年隨著全球經濟從疫情中復甦，衣服、汽車、食品和其他幾乎所有東西的價格都大幅上漲，這對任何企業來說都有很大的打擊，對於幾十年前成立並堅稱自己為僅售1美元商品的企業來說，更是如此。

美國7月份的年通貨膨脹率達到4.2%，為30年來的最高水準。本周美聯儲主席Jerome Powell 表示，由於供應鏈的混亂和工作力成本的上升，物價上漲已經惡化；這已經打擊了各類企業，尤其是幾十年來一直保持1美元商品價格的企業。

Dollar Tree 已經開始在近8,000個門市中數百個門市中推出“Dollar Tree Plus”測試更高的商品價格。其中一些商品價格最高可達5元。在一些門市裏，1.25-1.50元的商品價格將成常規。

Dollar Tree首席執行官Michael Witynski在聲明中表示：許多顧客告訴我們，當他們來購物時，他們還希望有更豐富的貨品種類可選擇。我們相信，隨著時間的推移，提高美元樹貨品的價位，將使我們能夠擴大貨品種類、推出新貨品，並滿足客戶的更多日常需求。

美元樹還表示，到明年1月的財年結束時，該公司將擁有500家Dollar Tree Plus門店，並計畫在明年再開設1500家；同時，該公司還計畫在2022財年增加400家Combo門店，幾乎是目前這一形式門店總數的4倍。