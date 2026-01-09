成功帶乘客脫險卻被航司責怪 機長怒告索賠千萬

（本報綜述）2024年初在波特蘭上空發生艙門塞板飛脫事故的阿拉斯加航空1282號班機，再度引發關注。當時成功帶領全機安全返航的機長布蘭登·費雪，近日正式向俄勒岡州麥魯瑪縣巡迴法院提起訴訟，控告飛機製造商波音及其分包商Spirit Aero Systems，求償一千萬美元，指控對方在事故後將責任轉嫁給飛行員，嚴重損害其名譽與職業生涯。

根據訴狀，事故發生於2024年1月5日，阿拉斯加航空1282號班機自波特蘭國際機場起飛後約六分鐘，機身第26排位置的艙門塞板突然脫落，導致機艙瞬間失壓，機身側面出現約2乘4英尺的大洞。費雪與副機長艾蜜莉·威普魯德在極端危急的情況下，成功將飛機緊急返航降落，機上171名乘客及6名機組人員均未受到嚴重傷害。多名航空醫學專家事後指出，若事故發生在更高飛行高度，後果恐將不堪設想。

然而，訴狀指出，兩名飛行員並未因臨危不亂的表現受到肯定，反而在事故後遭波音方面影射操作不當。費雪的律師指出，波音試圖以此轉移外界對飛機設計與製造瑕疵的關注，將原本應屬於製造端的責任推給飛行員。

訴狀並提到，2024年5月，聯邦調查人員曾通知費雪，他可能是波音刑事過失行為的受害者。聯邦當局最終認定，事故責任在於波音與Spiri tAero Systems的製造與品質管控問題，而非飛行員操作失誤。但即便如此，波音先前的指責性說法已對費雪造成長期且深遠的負面影響。

在製造細節方面，訴狀指出，事故艙門塞板曾被發現有五枚鉚釘安裝錯誤，Spirit員工卻以塗漆覆蓋方式處理，未依規重新安裝。其後即使問題再次被發現，在重新拆修時，仍有固定塞板的四顆關鍵螺栓未被裝回。這一說法與美國國家運輸安全委員會的調查結果一致，該機構已確認相關螺栓確實未復位。

費雪目前居住於華盛頓州溫哥華市。訴狀指出，事故發生後，他不僅承受外界質疑，還被列名為部分乘客提告對象之一，對其專業聲譽與心理狀態造成重大衝擊。波音與Spirit Aero Systems截至截稿前均未就本案作出回應。