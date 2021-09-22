慶祝中秋節 僑委會民俗文化種子教師示範水墨畫彩繪燈籠

西雅圖文教新聞志工黃芳娸提供

（西雅圖文教新聞志工黃芳娸供稿）中秋節是華人重視的傳統三大節日（春節、端午節、中秋節）之一，麥魯瑪縣圖書館文化推廣活動，特別舉辦「花好月圓彩繪燈籠」教學講座，示範如何使用毛筆和繪畫燈籠，用充滿中華傳統文化之美的彩繪樂趣來慶祝中秋佳節，吸 引近30個家庭報名，50多位大小朋友共同參加。

整場活動以三種語言同步進行，由僑委會民俗文化種子教師邢台睿擔任講師，以中文主講示範教學，再分別由圖書館活動負責人Toan Lin及畢慧儀負責英文及廣東話翻譯，充份顧及各種語言使用者的參與體驗及感受。

西雅圖文教中心主任吳曉竹上線感謝圖書館與民俗文化種子教師合作開設宣傳中華傳統文化的課程，讓社區民眾接近傳統文化之美。同時感謝刑老師協助，讓文化走進社區，希望中心未來能夠有機會與圖書館及刑老師多多合作，開設文化教學課程及辦理社區藝文活動。

邢台睿講解調墨的重要性、基本五墨色、適度留白之美、落款意義，並示範代表「聖潔、清廉、和平、吉祥」的荷花及荷葉的繪畫技巧，以及在圓形燈籠上彩繪的特別意義，帶領學員實際練習，十分切合花好月圓、月圓人團圓的慶中秋主題。

吳曉竹說明僑委會每年持續舉辦海外民俗文化種子教師培訓課程，培訓更多文化種子教師，開設在地研習課程，及提供社區文化服務。尤其此類充滿中華傳統文化之美的課程廣受民眾喜愛，圖書館也與邢台睿合作，接下來將辦理捏麵人活動，明年預計開設水墨畫和書法課程。期盼透過文化力量發揮臺灣軟實力，使臺灣多元文化於海外傳承扎根，在海外發光發熱。