慣偷被捕隨身搜出100把汽車鑰匙

(本報綜述)一名被發現在一輛被盜車內睡覺的男子在因涉嫌至少10起不同的入室竊盜案件而面臨數十項重罪指控。

Tigard警方在一份新聞稿中表示，男子Trey Huggett在星期日早上約5點被逮捕，他被發現在停在西南Maplewood街的一輛被盜車內睡覺。警察認出他是最近入室竊盜案的嫌疑人。警方表示，此人被捕後，被搜出一把被盜的手槍、入室竊盜工具和約100把汽車鑰匙遙控器。據信，這位30歲的Gresham居民以車行和商業物業為目標。

Huggett還被懷疑涉及其他案件，調查仍在進行中。

Tigard警方表示，“不幸的是，我們經常看到，有些人以從事犯罪為生計。”有記錄顯示，該男子自2012年以來便有竊盜史。

男子隨後被送進華盛頓郡監獄，並面臨以下26項指控：6項未經授權使用機動車輛的指控，5項入室竊盜的指控，3項竊盜的指控，2項企圖逃避執法人員的指控，2項非法入侵的指控，加重竊盜、擁有槍支的重罪、身份盜竊、偽造、擁有被盜車輛、非法進入機動車輛和詐騙使用信用卡。調查人員表示，他們可能會提出更多指控。

Tigard的調查人員正在試圖找出這些車鑰匙的主人。如果您或您認識的人的車輛在維修期間從車行被盜，請與Tigard警方聯繫，他們將與您核實證據並歸還財產給合法所有者。