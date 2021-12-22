慈濟關懷港安療養院 透過Zoom進行探訪活動

（社團來稿）經過近兩年新冠疫情的阻隔，從去年的三月份開始，波特蘭慈濟志工一直都無法再前往東南區的「港安療養院」探訪病友，志工只能外送一些防疫的物資給療養院的工作人員，志工們一直非常掛念療養院的居民朋友，相信他們也一樣渴望外界的關懷。今年九月份在港安療養院的請託以及慈善組志工李金隆師兄的協調下，決定由十月開始，嘗試每月一次透過線上Zoom平台，為院友舉行關懷活動。

透過Zoom的探訪，雖然不像以前可以面對面接觸，但是仍可傳達溫暖和關懷。志工林芷筠師姐承擔起主持工作，一方面統籌表演者，也安排整個線上活動的流程。表演者大多是來自慈濟人文學校的學生，學生們事先將自己的演出錄製好影片，活動當天也要能夠上線向老人家們問好，讓老人家們能感受到大家對於他們的關懷。

12月18日是耶誕節前的特別活動，當日主持人先安排適合坐在輪椅上院友做手指運動，之後進行放鬆身心的靜坐，再分享證嚴法師開示的法語「靜思語」，這個月分享的靜思語是「平安是福」「人要常常為自己祝福才會有福」。在這個多災多難的年代，平安就是最大的福氣了。

接著就是小朋友的才藝表演，孩子們的表演完之後，主持人會跟大家分享地球環保議題有關的簡短影片，希望上線的小朋友和安養院的老人家們都能夠發一念善心共同關懷地球的未來。接著全體人員一起合唱「We wish you a merry Christmas」。

全體志工在歡樂的耶誕歌曲中互道感恩並且祝福大家耶誕假期平安，身體健康，新年快樂！