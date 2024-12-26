慈濟志工冬至送溫馨到港安療養院

(社團來稿)雖然十二月二十一日清晨的陰雨綿綿，但並未能阻擋志工們的熱情，上午不到十點，大家便匯聚到港安療養院的午餐交誼室。近20位坐著輪椅的院友已經將場地擠得水泄不通，期待著慈濟志工的到來。

自2008年春天起，慈濟志工便持續關懷這家位於波特蘭東南區、收容眾多華裔老人的安養院，甚至在疫情期間，仍突破困難，透過線上音樂表演為長者持續帶來溫暖與關懷。

活動一開始，安養院更替的住民新面孔不少，他們大都對慈濟並不熟悉。於是，主持志工林芷筠便向大家簡介了慈濟的背景與精神。她介紹道：慈濟自1966年由證嚴法師在台灣花蓮所創立，目前志工的足跡如今已遍及全球136個國家和地區。

無論在哪個國家，慈濟志工都秉持著大愛無國界的理念，不分宗教、不分國界、不分種族，所有志工皆是無私奉獻。並表示非常感恩港安療養院給予志工每月來探訪院友的機會也感謝在場的長者與病友，讓志工們有機會來付出與學習。

活動一開始由市中心長青公寓的八位長者組成的舞蹈團，帶來了精彩的扇子舞為活動揭開序幕。

志工吳微師姐真情獻唱了一首動人的中文歌曲《花又落》，幾位慈濟高中少年團的女孩Lisa、Allison和Claire帶來了充滿青春活力的K-pop舞蹈。

李蕊杞小志工與父母一同演唱《幸福的臉》，闔家溫馨可愛的場景贏得了熱烈的掌聲。而協助伴奏的珍妮老師更進一步即興演奏了一曲《歡樂中國年》，現場氣氛熱烈。

最後，慈濟志工們帶來了《我們都是一家人》的帶動唱，氣氛更加熱鬧。

活動尾聲，由志工及慈少們為長者們送上溫暖的聖誕禮物-保暖的襪子與圍巾，大家不僅將禮物送給在場的長者，也走進每個病房，為行動不便的病友們送上祝福。

活動結束後，大家在療養院門口進行圓緣，分享每個人內心的感動，正如 證嚴法師所說：「任何活動都要有感動，並應將感動轉化為愛的行動。」

今天適逢冬至來臨，慈濟志工與慈少孩子們大家用心參與表演傳遞了溫暖給需要的人，同時也在付出中收穫了感恩與愛。(林芷筠 報導)