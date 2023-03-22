慈濟山林野火震災紀錄短片榮獲最佳紀錄片

(社團來稿）慈濟美國監製的俄勒岡州山林野火震災紀錄短片「Off Grid, On Fire」，於3/12日榮獲「俄勒岡紀錄片2023春季影展」的最佳紀錄片(The Best Documentary Film).

此紀錄短片以所有參賽片前30%的成績，獲選「俄勒岡紀錄片2023春季影展」（Oregon Documentary Film Festival）43部官方入圍影片（Official Selections）之一。由於這部紀錄短片獲得評委高度青睞，也在今年影展正式活動期間名列為8部展映影片。

紀錄片內容為慈濟波特蘭志工馳援俄勒岡布雷斯山火（Bootleg Fire）災區慰問受災民眾的實況。慈濟志工以堅韌毅力深入交通不便的偏遠災區，長時間持續關懷一群住在連美國郵局郵差都不會前往遞送郵件的偏遠社區民眾。慈濟志工不僅在野火災後立即啟動急難救助項目，還陪伴災民一一克服艱困重建歷程期間的各種挑戰。2022年秋季，慈濟志工與慈濟青少年志工更為災民籌款，購置了過冬需要的大型儲水箱，趕在冬季來臨之前把大水箱送抵山區。

透過真實的影音文史紀錄，這部紀錄片讓觀眾能跟隨鏡頭深入瞭解遭受天災重創的災民們，如何在慈濟志工與各界善心人士的關懷與陪伴下，堅強勇敢地面對災後新生活。身處不同地區、不同專業領域的美國觀眾，將見證到慈濟志工深耕社區、關懷鄉里的大愛。