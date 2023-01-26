（社團來稿）「玉兔迎春，鴻兔大展」因為新冠疫情睽違多時的農曆春節慶祝活動，兔年開年終於恢復實體舉辦。慈濟波特蘭聯絡處新春祈福與波特蘭慈濟人文學校春節活動，22日在Conestoga Middle School大禮堂聯合舉行。西雅圖僑教中心吳曉竹主任特地從西雅圖南下共襄盛舉，讓人文學校全體師生與家長感受到滿滿的溫暖。

吳曉竹主任致詞時說：「疫情三年真的很不容易，感恩波特蘭慈濟持續協助當地僑胞鄉親的急難救助工作，人文學校更是與我們一起推動防疫不停學的華語文教學，更難得的是品格的教育。靜思語有一句話說『做人要立好志，發好願』， 期許新的一年裡每一位小朋友都能做到這句話。」

慈濟波特蘭聯絡處負責人梁慈宣師姐致詞時說：「感恩大家以虔誠心、清淨心和歡喜心，齊聚一堂，感恩過去的平安，也為未來的幸福凝聚善念。今年歲末祝福的主題是『慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家』，希望彼此以誠以情互動，則人間處處祥和 ，確實做到淨化己心，造福人群，社會則安定富足。」

慈濟大藏經2022年歲末祝福專輯裡，收錄了過去一年來全球各地慈濟志工的付出，人文學校小朋友從中可以學習「見苦知福」的道理，培養慈悲關懷的生活態度。慈少高中團溫鼎、林洸樂上台現身說法，鼓勵台下學弟學妹一起加入團隊。慈少高中團成員過去一年卓越表現獲得總統獎的肯定，為校爭光之際也讓全體師生感到與有榮焉。

領取歡喜有緣福慧紅包向來是慈濟人文學校小朋友在過年活動中最期待的亮點，除了遠從台灣送達的福慧紅包，人文學校校長黃靜妍特地為小朋友準備可愛小紅包，小朋友拿到特別開心。

以園遊會形式舉辦的春節活動，項目包括絹印與吉祥話、兔子紙盒剪紙、酷炫窗花剪紙、摺燈籠、小圓徽章製作、幸運大轉盤以及傳統服飾照。

僑委會贊助拍照道具，讓傳統服飾照攤位成為全場大人小孩的聚集焦點，每個人選擇自己喜愛的照片留影紀念，還可以分享給太平洋另一端的親友，表達新年祝福。（紀錄：梁維宏；攝影：楊傳源、蔣巨濤、李伯棟）