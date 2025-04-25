想在俄勒岡買房　需要年收入多少？

（本報綜述）根據金融資訊與服務網站Bankrate近日公布的2025年住房可負擔能力研究報告，若想在俄勒岡購買一棟中位價房屋，這個家庭平均需要年收入達13萬8,502美元，遠高於全美平均水準，成為不少民眾購屋夢的現實障礙。

報告指出，全美購屋門檻持續攀升。2025年，全國購買一般住房所需的平均年收入為11萬7,000美元，較2020年的7萬8,236美元大幅增加近五成。在俄勒岡，購屋所需年收入則從2020年的8萬9,328美元上升至2025年的13萬8,502美元，漲幅超過55%。

資深經濟分析師哈姆瑞克表示，近年來房價不斷上漲，加上房貸利率居高不下，使得許多原本有購屋意願的民眾，感到遙不可及。他提醒，房價與可負擔情況在各地區差異甚大，民眾在考慮購屋時應保持耐心與彈性。

在全美範圍內，購屋門檻最高的五個地區分別是華盛頓特區（年收入需24萬美元）、夏威夷、加州、麻薩諸塞州與科羅拉多州；而負擔壓力相對較小的州包括西維吉尼亞州、愛荷華州、俄亥俄州、密西西比州與印第安納州，所需年收入皆低於7萬3,000美元。

Bankrate此項研究，是根據2025年全美中位房價、當前貸款利率與基本支出計算出購屋者所需的稅前年收入，提供民眾評估購屋能力的重要參考。對於生活在俄勒岡、特別是大波特蘭地區的居民而言，面對逐年上升的房價與貸款壓力，購屋之路可說愈發艱難。