惠勒市長頒緊急令應對無家者問題

（本報綜述）波特蘭惠勒市長周三宣佈一項新的緊急令，創建中央指揮部門，加強應對本市露宿街頭的無家者，這部門可望能拼除官僚障礙，加快辦事的速度。市長相信在這情況下，政府能更有效率地集中資源來改善對無家者的服務。

根據惠勒市長所說，他授權創建的一個街頭服務協調中心（Street Services Coordination Center），負責在短時間內為露宿者找到庇護所、交通和其它服務。通過今次的緊急令．市長重新整頓市政府多個部門和資源，將露宿者帶到庇護所的聯繫和程序盡量簡化。

惠勒市長指出，在目前市政府的委員會架構下，要彼此間協調工作並不容易。各部門都各自在單獨處理與露宿者相關的問題，完全沒有溝通，甚至導致彼此間相互競爭。

市長承認，市政府一直未有盡全力來應付露宿者的需求，而今次在這個緊急令下，說明了一個系統性、跨部門合作的重要性，不再事倍功半，浪費員工的時間。”

今次是惠勒市長在過去幾星期內發表的第三次與無家者有關的緊急聲明。街頭服務協調中心的創立，讓市政府建立了一些新的資源和運作程序。

市長表示：首先，市政府官員每天都會知道有多少庇護床開放以及它們的位置。 其次，是增加外展團隊成員，從現時的 5人增加到25人，讓他們可以接觸更多的露宿者。外展工作人員還可取得實時資料，馬上將露宿者和庇護所聯繫起來。市長表示，如果這些資源在4 月的市議會獲批，外展隊將可立即叫車將露宿者及其財物一起直接運送到庇護所。

市長提到這個協調中心將20多家本地機構和部門拉在一起，支援本地的露宿者。主領人物是波特蘭社區安全過渡中心的主任邁爾斯。

市長強調，這中心一旦啟動，會隨著需要，隨時增加有必要的服務，讓露宿者真正得到幫助，而不是要他們搬家。

邁爾斯還在新聞發布會上表示，市長的緊急令與自然災害緊急情況（如火災或地震）期間的情況無樣。他說，市長將重組人手做必要的工作。邁爾斯說，他和市長一直與市議員們合作，他認為議員們對該計劃感覺良好。

有記者問及新計劃如何能簡化解決無家者問題時，邁爾斯舉了一個例子，說明波特蘭公園護林員有時要將無家者的車輛從公園移到街上，這樣，波特蘭運輸局就會與車主聯絡，並要求他們將車開走到別的地方。如公園處和運輸局兩個部門不能合作找出解決方案的話，車輛最終會再度回到公園，又再被拖到街上，如是者不段重複。但在新架構下，每個部門都有代表每天一起交流並決定採取什麼行動。而且市政府將與縣政府保持密切聯繫，以協調彼此間的工作。邁爾斯說：“我們將他們放在同一張桌上，他們不再是孤軍作戰，互不交談。”

被問及為何不早點做這樣的事情時，惠勒說，過去兩年對新冠疫情限制了本市解決露宿者問題的方法。至目前，疫情放緩了，所以趁這機會為更多的營地獲取更多的資源，並希望這能將更多的露宿者帶到庇護中心。

惠勒市長表示，在去年秋季訂出預算時，這策略已在，當時縣和市政府合共批出3,800 萬元來解決無家者問題。 然而，他表示，為街道服務協調中心找來營運資金仍然是一個挑戰，他將會在下一輪預算案中提出更多資金的要求。

市長辦公室人員未有提到市長所說的數目是多少，但指出市政府需要額外資金來支付外展隊和運送露宿者和他們的家檔到庇護中心的交通費。市長亦希望能得到額外撥款來支持將酒店房間或其它地方改為緊急庇護所的費用。

今次的緊急令不是永久性的，市長預計會每兩星期更新一次，邁爾斯預計這將維持數個月甚至一年時間，直至市政府能找到一個長遠的解決方案，並將這變成一個更持久的營運系統。