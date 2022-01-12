惠勒市長新一年展望：“幫助正在路上”





（本部綜述）波特蘭市惠勒市長再次接受本地電視台訪問，談論對本市在2022年的展望時表示，市議會理解民眾對本市過去一年所經歷的各種問題，感到憤怒和沮喪，“但幫助正在路上。”

在節目中市長被主持人問到各種問題，包括市政府官員正在採取哪些措施來解決槍支暴力的增加、與無家可歸者的問題、市政府的憲章。。。。等等。

惠勒市長同時是監管本市警察局的領袖，他說，波特蘭警察局將成立一個新單位——重點干預小組（FIT）——以應對日趨嚴重的暴力事件，並僱用更多警察，並補充說社區投資至關重要。

“因此，在這兩項行動之間，以及僅是僱用更多警察，確保我們圍繞教育和職業培訓以及家庭健康的經濟繁榮等方面，向社區進行投資，我相信所有這些都將使2022年跟以往不同，”他說。

市長還表示希望新的FIT單位將成為美國其他城市的典範，當中包括由社區來監察警務工作。

當談到眾多市民都感到不滿的無家可歸者的問題時，

惠勒說：“讓我稍微回溯一下市長表示，『無家可歸是一場人道主義災難。，對流浪街頭的人來說是可怕和不人道的。但對於其他被逼要忍受所造成的問題的人來說也是可怕的，無論是公共衛生、公共安全還是無家可歸者營地造成的環境危害。』

市長在節目中表示，支持市政府的架構改革，由目前可怕的委員會形式，改為市議員制度。他指出，目前的委員會架構已過時，政府各部門之間難以取得協調。市長直指公眾應該知道誰負責，誰有權力。而不是現在的，責任權力取決於不同的議員。