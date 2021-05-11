惠勒市長建議動用聯邦2,900萬元聯邦援助平衡下年度預算



（本報綜述）新冠疫情所帶來的經濟衝擊，已導致波特蘭市由7月1日開始的財政年度，出現2,000萬元赤字。在上周公佈的下一年度財政預算案中，惠勒市長所定的支出比今年的還要高出270萬元，能夠平衡這龐大的赤字，這就要多得拜登政府的聯邦美國救援計劃。

惠勒市長說：“對於波特蘭市議會來說，2021年的機會是合作投資在一些能幫助我們繼續從大流行中恢復過來的項目。”市長表示新的預算案反映出他對改革的承諾以及對波特蘭市未來感到樂觀。

在市長提出的預算案中，唯一被削經費的部門是波特蘭警察局和緊急管理部門。

儘管出現激增的槍擊案，和市長大力推動成立一專案調查小組，波特蘭警隊的預算仍要被削300萬元。至於緊急管理部門則被削7萬元。

其他所有部門的預算均有增加，包括由市檢察官辦公室增加30,191元，到公園康樂處的1,200萬元不等。

為了應對本市像是失控的無家可歸者問題，市長向露宿者服務聯合辦公室和波特蘭房屋局增撥860萬元。

惠勒市長亦向新成立還在試驗中的街頭回應隊伍（Street Response Team），全力資助100萬元。這個隊伍專門對付一些有精神問題的求助個案，負責的人員不再是警察，而是一班沒有攜械的市政府人員，目的是要減低涉事的精神病患者被槍殺或被捕的可能。這是整份預算案中有最大爭議的，因為項目在今年2月份開始在Lents 區作為試點，政府在未經評核其效率之前，是不會將服務擴展到全市的。非裔議員哈迪斯蒂則希望這項目能在7月開始擴展到全市。

另外，市長亦提出多項倡導經濟繁榮的項目，其中包括向少數族裔商會提供70萬元資助，協助不同社區的經濟發展。

至於常費基金方面，將由這年度的5.91億元增加至5.94億元，這包括注入由聯邦政府撥出的2,900萬元。這一筆撥款只不過是聯邦給予本市的第一期援助，有超過70%的援助還未到位。

惠勒市長在即將位的聯邦資金中投入830萬元用作發展局維持批核許可證和審核的工作。

這個全靠收費來維持的部門收入正在下降，因為建築業正在放緩。

市長建議的下財政年度的總預算是57億元，比現時的修正預算少了1.56億元。市長表示，這份預算應該足夠應付市議會今年初確定需要處理的優先事項。

市長與市議員在今年一月定出了未來12-18個月的三個優先處理事項：解決無家可歸，社區安全和經濟復甦等。

今個財政預算是疫情大流行肆虐一年後擬劃的，有不少企業關門，導致本市的常費基金收入大減了2,000萬元。惠勒市長最初要求除了無家可歸者服務辦公室之外的所有部門提交削減5%的預算，希望能全面削減1,510萬元開支，以及凍結無工會代表的僱員和合約員工的薪酬，並要動用應急資源。但市長最後在把聯邦的資助撥入預算後，就取消了削減開支的決定，反而增加了服務。

惠勒市長表示，光是平衡赤字是不足以應付目前社區的需要，而在他建議的預算中，包括利用聯邦援助和選民投票通過的公園稅，投放在優先處理項目中。儘管普通基金存在大量赤字，這些額外的資源使政府能夠資助重要的社區項目，讓社區繼續前進。

這份預算案將在13日二讀，然後在6月17日正式通過。