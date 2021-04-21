惠勒市長宣佈波特蘭進入緊急狀態 再次嚴陣以待應付弗洛伊德案引起的暴亂

（本報綜述）在今天（20日），12名陪審團成員經過兩天累計達10個半小時的商討後，對用膝蓋跪在弗洛伊德（George Floyd）頸部而導致其死亡的前明尼蘇達州白人警察沙文（Derek Chauvin）的審判做出了裁決，他被指控的二級和三級謀殺罪以及二級過失殺人罪全部成立，法官將擇期宣判刑期。民眾得悉判決後，涌上街上，歡呼慶祝。

弗洛伊德的死，引發了全美各地的反種族歧視的騷亂，包括波特蘭市多月的連場暴力示威。今次法院的裁決也令全國進入緊張狀態，各地政府均加強戒備，甚至隨時出動國民軍來應對可能發生的暴亂場面。

波特蘭市長惠勒在今天下午舉行了新聞會，宣佈波特蘭市進入緊急狀態，多個本地執法部門、俄勒岡州警和部份國民警衛軍將隨時準備出動，應對可能發生動亂。

今次的緊急狀態令有效期為24小時，可隨時延長，有需要時市長可實施宵禁、封街和封其它公用設施如多層停車場等。

在周一晚，一班聲稱因弗洛伊德而遊行的示威者，在波特蘭北區破壞商店建築，其中包括在馬丁路得大道上的非營利機構Blazer男女兒童會（Boys & Girls Club），最後警方拘捕了兩名示威者。

男女兒童會的總裁約翰遜表示，示威者對中心造成了近2萬元的損失，中心在周二被迫關門。他指出這中心服務的對象均是服務不足的有色人種，示威者的遊行稱是反種族歧視，但卻與他們的破壞行動相“矛盾”。約翰遜說：他們就是在傷害那些受到社會公義影響的兒童，而這正是所有示威活動所針對的問題。

惠勒市長在談到這近100名自稱無政府主義示威者時說：“他們犯罪和使用暴力來威嚇那些不認同其政治觀點的人，這些不是示威者，他們是罪犯。他們的目標是摧毀俄勒岡州的經濟中心。”

市長呼籲所有商戶，將垃圾箱、建築物料和戶外桌子安全地放好，啟動安全攝像頭和開燈。並表示即使是有色人種所擁有的小企業也隨時成為示威者的目標。