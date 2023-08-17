您有空瓶子需要處理嗎？可以捐出去幫助毛伊島火災的受害者 

（本報綜述）負責運營BottleDrop項目的俄勒岡州飲品回收合作社（Oregon Beverage Recycling Cooperative）號召民眾通過回收瓶罐來支援夏威夷毛伊島野火的受害者。該項目宣佈，在8月31前，凡是兌換瓶罐贖金的人，可以選擇將所得款項捐贈給毛伊島野火救援，該項目則對民眾的捐款金額進行匹配捐款，最高匹配25,000美元。也就是說，民眾捐的越多，BottleDrop就相應地捐的越多！

BottleDrop帳戶持有人可以通過BottleDrop帳戶在線向OBRC應急基金進行捐款。此外，顧客還可以將可兌換的10美分的瓶罐直接送至任何一家BottleDrop回收中心，並告知工作人員您希望將捐款用於毛伊島的野火救援工作。您還可以訪問該項目官網https://bottledrop.com/Maui/，了解更多有關捐款的事項。捐款將撥款至毛伊聯合基金會。

“每一分錢都有意義，”回收合作社戰略與外展副總裁埃里克·錢伯斯說。他指出，去年俄勒岡居民通過BottleDrop項目為烏克蘭救援籌集了12.5萬美元。

截至撰稿前，毛伊島野火已造成至少99人喪生，且僅有25%的火災區域被搜索，官方擔心死亡人數將繼續上升。這是美國一個多世紀以來最致命的野火事件。