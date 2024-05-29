悉心漢語教學 注重文化傳承  中華學校日前舉行畢業典禮 

（本報記者王星報道）5月25日上午，中華學校2024年度畢業典禮，在華人服務中心隆重舉行。該校校董、教師和學生及家長共120餘人出席了典禮儀式。

中華學校是俄勒岡州中華會館附下的一家華文學校。始建於1911 年清光緒年間，迄今已有113 年。自創辦以來，以教書育人，培養華夏後裔；學以致用，弘揚中華文化為圭臬，篳路藍縷，櫛風沐雨；堅持辦學，歷經百年；桃李天下，功德無量。在弘揚漢語教學，培養華人子弟，提升民族素養，促進文化傳承等諸方面作出了傑出貢獻。

儀式上，中華會館主席李汝堯、校董會主席雷兆祥、校董甄文玉、校長徐勇鵬先後發表了致辭。校董會主席雷兆祥還在會上向廖懷澤、李素英等四位校董發放了紅包，以表彰他們為中華學校所付出的辛勤奉獻。校董冼國立主持了典禮。

校長徐勇鵬在講話中，向各位校董、教師和家長以及學生一一作了感謝，並以概括的語言對本年度教學工作和管理作了回顧與總結，强调中文教學，使命在肩；文化傳承，春風化雨；任重道遠，盡職盡責；精耕細作，春華秋實。她表示由於中華會館系非營利組織，因此只有不斷提高教學質量和水平，以教養學，取得社區和家長的支持與配合，打造出良好的教學環境，為華人下一代華文教育、培養和成長盡一份力量。

為表彰學生在讀期間到校和學習的積極表現，本年度特設立了學習「優秀獎」、「進步獎」，和獎勵上學出勤率的「全勤獎」、“勤學獎”等四項獎項。典禮上，由校董、校長和各班教師向符合相應要求的學生頒發了各式獎狀和結業證書。

由各班學生組成的文藝表演節目，各風風采，掀起了典禮儀式的高潮。歌曲、舞蹈、樂器、朗誦、漢服走秀等文藝節目先後登台獻演。學生們像春天里的花朵，生機盎然，興高彩烈地投入表演，為典禮描繪了一幅歡快而靚麗的立體風景畫。其中，202班的舞蹈《枕邊童話》、校隊的漢服走秀等節目格外精彩奪目，引來觀眾陣陣熱烈的掌聲。

典禮儀式後，中華會館暨中華學校校董會為感謝在校教師一年來為教學工作的辛勤付出，特意在Kumi自助餐廳舉辦了「謝師宴」。