性侵犯逃脫監管後再犯案　連續性侵十餘名少女

（2025年11月17日綜合報導）一名29歲的已登記性侵犯詹姆斯·紐康默，去年切斷電子監控腳環後，短短三個月內在社群軟體上冒充青少年男孩，誘騙並性侵華盛頓州和俄勒岡州超過12名12至16歲的少女。2025年11月17日週一，聯邦法院重判他17年有期徒刑。

法官約翰·春在宣判時痛心表示：「這些案件令人心碎，最小的受害者才12歲。」

紐康默原本就因為強姦兒童被判過30個月，2023年出獄後必須戴電子腳環接受監督。沒想到2024年1月19日腳環突然斷訊，一週後警方上門抓人時，他已經跑得無影無踪。

接下來三個月，他用Snapchat、Discord等網絡平台假裝成同齡男生，騙少女出來見面後下藥、灌酒，然後性侵。受害者遍布華盛頓州7個縣以及俄勒岡州伍德本市。

聯邦檢察官弗洛伊德怒斥：「這傢伙就是每個父母最害怕的惡夢！明明有機會改過自新，卻一出獄就切腳環、繼續害人。現在終於要把他關起來了！」

法庭上，多位受害者家長哽咽發言，一位父親說：「他騙我女兒、給她下藥、毀了她的一生。」警方還在他身上搜出多支手機與電腦，裡面存有大量兒童性虐影像，有些受害小孩到現在都還沒找到。

FBI西雅圖分局負責人表示：「這名累犯完全沒學到教訓，切掉腳環後馬上重操舊業。這次17年重判，希望能給所有網路獵童者一個警告。」

紐康默今年8月已經認罪，罪名包括「跨州意圖與未成年人性交」及兩項「誘騙未成年人」。17年徒刑刑滿後，他還要終身接受監督，不得再碰網路與未成年人。

這起案件讓美西北地區的家長們更加提高警覺，也提醒大家：網路上的「同齡好友」，很可能就是潛伏的惡魔。