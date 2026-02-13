必讀:如何查询和联系被 ICE 关押的亲人朋友？

（APANO供稿）如果您的亲人或朋友被ICE关押在ICE西北处理中心（NW ICE Processing Center，简称 NWIPC，位于华盛顿州塔科马），您此刻很可能正感到焦虑、困惑，甚至不知从何开始。我们理解您的感受。这对任何家庭来说，都是一段极其艰难的经历。

移民拘留体系本身复杂且充满阻碍。ICE西北处理中心(NWIPC)是一所由私人公司运营的拘留设施，通过关押移民获利。在拘留中心内，几乎所有与外界联系和维持基本生活的需求都需要自费，从打电话、发送信息，到购买最基本的生活用品，每一步都可能让家属感到无助。

本指南整理了与ICE西北处理中心相关的关键信息，包括如何确认拘留状况、与被拘留者保持联系、向其账户汇款、安排探视，以及了解拘留中心内的日常生活情况。我们无法让这个体系变得公平，但希望这些信息能帮助您更清楚地了解流程，在困难时刻少一些不确定感。您并不孤单，这里有社区资源可以提供支持。

如何確認某人是否被拘留?

透過郵寄方式寄送信件

僅允許寄送紙張，不得夾帶任何物品、橡皮筋或訂書針。請使用以下地址格式：

[被拘留者姓名] A#[號碼] NW ICE Processing Center1623 East J Street, Suite 5Tacoma, WA 98421

向被拘留者匯款以供其在拘留中心消費

家屬可向被拘留者名下的帳戶匯款，供其在拘留中心內支付各項必要開支，包括購買食品、衛生用品、文具、衣物，以及支付電話、短信和部分通訊費用。拘留中心內多數日常所需均需自費，帳戶資金對被拘留者維持基本生活與對外聯繫十分重要。匯款方式如下：

• 線上：accesscorrections.com

• 電話：1-866-345-1884

• 親自前往或郵寄：現金或美國郵政匯票

帳戶資金亦用於支付一般電話通話費用（不包含視頻通話），這一點至關重要！

如何與親人保持聯繫？

家屬無法直接撥打電話給被拘留者，需由被拘留者主動致電。請在gettingout.com建立帳戶，該賬戶可以由家屬或朋友建立並為被羈押者充值，以便：

安排與進行視頻通話

• 發送與接收短信

• 充值通訊與娛樂費用

請注意，所有通訊內容可能會被ICE、DHS或 GEO錄音與監控。

這些手機應用App可能會幫到您

Access Corrections：用於為小賣部帳戶充值

GTL Getting Out：用於發送簡訊和充值通訊（簡訊和視訊通話）和娛樂費用。

Getting Out Visits：接收來自您親人的視訊通話、安排未來的視訊通話，或要求即時視訊通話

現場探視

探視每日開放，具體時間依安全級別而異。請致電 (253) 396-1611，並選擇選項6確認探視時間。需要註意的是：

• 探視透過玻璃隔板進行，不允許肢體接觸。

您必須攜帶有效的官方身分證件。

探視區域內不允許攜帶個人物品，但現場提供置物櫃。

僅可在街道上停車。

如果您沒有合法身分或有未結案的移民案件，有些律師建議您最好不要親自探視。

個人物品

一般情況下，家屬無法為被拘留者送交或寄送個人物品。若被拘留者即將被遣返，可能會被允許攜帶一個不超過 40 磅的行李箱，但需事先向 ICE 申請並獲得批准，且所有物品均會接受檢查。如果被拘留者希望取回其在被捕時所攜帶的個人物品（如鑰匙、手機等），必須直接向 ICE 提交申請。

移民法庭

拘留中心內設有移民法庭，供被拘留者使用。聽證會在技術上是公開的，但您只能在涉及您親人的庭審時間進入法庭。工作人員會在聽證開始時帶您入內，並在結束後立即護送您離開。您不得與您的親人交談或進行任何形式的交流。請至少提前 15 分鐘到達法庭以完成登記。法庭有嚴格的服裝規定：不得穿夾克、毛衣（包括開襟衫）或連帽衫。請務必穿著得體的服裝。

拘留中心內的日常生活是怎麼樣的？

•設施內提供桌遊、紙牌遊戲，以及足球、籃球、乒乓球等運動。

被拘留人員可報名使用法律圖書館。

有時可以到戶外院子活動。

提供宗教服務。

白天通常可以看電視和電影。

每日提供三餐。

設有醫務室，提供醫療服務。

睡眠安排為多人共用的上下舖區域，通常每個區域約有六人。

拘留中心提供基本的活動和服務，但可獲得的機會往往有限，且條件因情況而異。許多在押人員反映等待時間長、服務品質較差且供應不穩定。以上內容未必能反映每個人的實際經驗。

免費法律资源

波特兰移民权利联盟（PIRC） ：一个由志愿者主导的草根网络，负责监督 ICE 活动，

并为整个俄勒冈州的移民社区提供支持。 https://www.pircoregon.org

：一个由志愿者主导的草根网络，负责监督 ICE 活动， 并为整个俄勒冈州的移民社区提供支持。 https://www.pircoregon.org 俄勒冈公平正义团（ECO） ：一个全民法律援助项目，为面临被驱逐风险的俄勒冈州居民提供移民辩护服务。 https://www.equitycorps.org

：一个全民法律援助项目，为面临被驱逐风险的俄勒冈州居民提供移民辩护服务。 https://www.equitycorps.org La Resistencia ：一个由无证移民领导的草根组织，致力于关闭西北拘留中心，并终止所有拘留和驱逐行动。 https://laresistencianw.org

：一个由无证移民领导的草根组织，致力于关闭西北拘留中心，并终止所有拘留和驱逐行动。 https://laresistencianw.org 西北移民权利计划（NWIRP） ：为华盛顿州的移民提供高质量的法律服务与倡导，以促进司法公正与公平。 https://www.nwirp.org

：为华盛顿州的移民提供高质量的法律服务与倡导，以促进司法公正与公平。 https://www.nwirp.org 华盛顿移民团结网络（WAISN） ：一个全州性的联盟，通过社区防卫、快速响应和倡导行动，增强移民群体的力量。 https://www.waisn.org

：一个全州性的联盟，通过社区防卫、快速响应和倡导行动，增强移民群体的力量。 https://www.waisn.org 西北拘留移民倡导者组织（AIDNW）：为在塔科马被拘留的移民提供支持，并在他们获释后提供帮助和资源，帮助他们重新融入社会。https://www.aidnw.org

您的家人是否曾被 ICE 拘留？

或您是否在您的社区中目睹过 ICE 的突袭行动？如是，请拨打 PIRC 热线电话：1-888-622-1510。通过该号码，我们还可以为您提供以下信息：