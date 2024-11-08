循詩道 追古源 解鄉愁 播文化 首届“‘九頭鳥杯’中華詩詞大獎賽”落下帷幕          

（本報記者王星報道）記者從北美《萃雲軒》週刊獲悉，由該刊編委會承辦的“‘九頭鳥杯’中華詩詞大獎賽”最終結果，經專家評選已於日前揭曉。共有38人摘獲本次大賽作品各類級別的獎項，11人分獲組織與貢獻獎。至此，歷時半年由全球20多個國家和地區詩詞愛好者數以千餘計佳作參與的詩詞大賽落下帷幕。

今年4月間，一批摯愛中華傳統文化的旅美湖北籍華裔，身居各州，情系故土，醉心於歷史悠久的楚文化和詩詞曲賦，常聚於網絡之上，作詩填詞，吟哦誦唱，循詩道，追古源，解鄉愁，播文化。共同的愛好與志向為舉辦本次大賽奠定了堅實基礎，遂形成了由美國湖北同鄉會、喬治亞州湖北同鄉會、喬治亞州武漢大學校友會聯合主辦，美國縱橫地板櫥櫃工程集團、亞特蘭大書法協會協辦，北美《萃雲軒》週刊編委會承辦的組委會，并将大賽冠以“九頭鳥杯”，为“九头鸟”正名，彰显其神勇、智慧的图腾形象，圍繞宣傳湖北歷史文化、人文景觀、城市風貌和經濟建設的主題，面向全球發起大賽活動。

賽事啓動後，即受到社會各界的廣泛關注和大力支持。來自旅美的湖北籍同鄉會、校友會和從事商貿、文化的企業、團體及有關人士踴躍參與並積極籌資贊助。主、協辦和承辦各方密切合作，不遺餘力的做好各項工作，有力推動大賽進程。

分布於世界各地的湖北籍及其他地區的華夏子孫聞訊而動，紛紛以高漲的熱情，投入賽事之中。運用各種传统體裁和風格，創作了佔比總數為95%以上的詩詞曲賦，蔚為大觀。經由網絡日夜不斷地匯集於大賽組委會。作者中有久經沙場的詩壇高手，也有初出茅廬的後起之秀。經最終累計，參賽來稿總數達1000余件之多。

組委會在對來稿分門別類的基礎上，進行了反覆多次的初步篩選，選出了146位參賽者的作品。爾後，延請中美詩詞界專家學者按照中華詩詞的各項範式要求，採取標準化評分，以無記名形式進行復選，最終評選出38件佳作，並逐一根據評審名次確定了1名特等獎、2名一等獎、5名二等獎、10名三等獎和20名優秀獎，並評選出11名貢獻和組織獎的獲獎者。

据悉，由海外華人詩社承辦全球性中華古典詩詞大賽，迄今尚屬首次。負責大賽承辦的《萃雲軒》週刊總編凃前飛先生和執行總編黃蓉女士說，許多經驗得失還需總結。目前，將着手大獎賽相關資料的分類匯總，包括入圍、獲獎作品以及與賽事相關的各種文稿與圖片等資料編輯成書。為此将組建編委會做好這一後期工作，匯集成果以饗讀者。同時，希望将這份首次大賽留存的珍貴史料，作為海外華人熱愛與弘揚中華传统文化的一個佐證。