往來華州波市渡輪　明年試航

（本報綜述）談論多時往來鄰州和本市市中心的渡輪，終於傳來了好消息。負責這項目的青蛙渡輪之友（Friends of Frog Ferry）非營利組織將耗資 940 萬元，由明年夏天開啟由華州聖約翰斯（St. Johns）往來波特蘭市河賓公園航線，進行為期兩年的試航。

這個測試項目將利用撥款來營運，期間將收集各方面的數據，包括由引擎的大小到乘客的座位偏好等。

一班支持這項目的人士，6 月 8 日在聖約翰斯的大教堂公園（Cathedral Park）船坡旁公佈了這消息，並宣佈航線中將設的9個站，包括華州溫哥華市新建的河濱區（waterfront），聖約翰斯，俄勒岡會議中心，Salmon 街，Riverplace，OMSI，Milwaukie，Lake Oswego及俄勒岡市。

今個試點航線所需的 940 萬元，包括設計和建造第一艘船以及準備碼頭設施等。由於非營利組織不能向聯邦運輸管理局申請補助金，但波特蘭市政府可以，並且市政府已跟青蛙渡輪之友合作發展這項目，所以波特蘭市政府已提出申請 330 萬元聯邦資金。俄勒岡州運輸局也由州政府的交通稅中撥出50萬元，為這項目提供了一筆贈款。

試航所用的一艘船，可載約 70 名乘客。船的設計將可容納單車、輪椅，設有舒適的室內座位，並設小食部和電視屏幕。在周一至五通勤日，航線只由華州的聖約翰斯直開到波特蘭市中心，但組織發言人表示將靈活嘗試新的時間和目的地，尤其是在周末。至於票價方面將會是可負擔的，希望鼓勵更多人乘搭，成人單程 3 元，長者 2 元，未成年人免費。

研究指出，單在華州的聖約翰斯區就有 300 人在俄勒岡醫科學院（OHSU）工作，以及300 人是波特蘭州立大學的教職員工和學生，相信這些人中，有喜歡乘船到波特蘭的市中心的。

青蛙渡輪之友將這個渡輪概念的賣點放在綠色環保（每天 1,000 人的載客量將減少 600 輛汽車的行程）、公平方式（廉價交通）和經濟發展（鼓勵旅遊業）。該組織表示，波特蘭不應錯過這機會，因為它是唯一一個沒有客運渡輪的主要海濱城市，如威斯康辛州的密爾沃基、俄亥俄州的辛辛那提市和密蘇里州的聖路易斯市等。

該公司預計到 2026 年，他們將擁有七艘船。整個試點項目的總成本為 900 萬元，而 7 艘船，9個輪渡站的總成本將達到 4,000 萬元。

多年前已有人提出開闢渡輪航線來解決每天往來華州和波市的塞車問題。有不太支持的市民認為，應由Tri-Met來擴展其輕鐵服務到華州，而不應花這麼多錢在一個不知成功與否的旅遊項目。

但喜愛享受生活的人士則認為每天通勤就像旅遊一樣，又能省時環保，不失為一個通勤的好主意。