張建敏總領事對俄勒岡州進行友好訪問 與科泰克州長及參眾兩院議長親切會面

（本報記者俄廣才攝影報導）駐舊金山總領館總領事張建敏，領事張景鋮、巴彥峰一行，於3月6日中午抵達本地，對俄勒岡州進行友好訪問。

期間，先後與俄州參議院議長Rob Wagner（羅伯 瓦格納），眾議院議長Dan Rayfield（丹 雷菲爾德），俄州州長Tina Kotek（蒂娜 科泰克）和第一夫人Amee Kotel Wilson（威爾遜），以及州參議員、俄勒岡中國理事會東俄州分會主席Bill Hansell（貝爾漢塞爾）；參議員Lynn Findlay（林恩 芬德利），州參議員、俄勒岡中國理事會南俄勒岡分會主席David Smith（戴維 史密斯）；州參議員、俄勒岡中國理事會天津分會主席Michael Dembrow（邁克爾 登布羅）等多位兩黨資深議員親切會面，就共同關注的話題進行了深切友好地交流。

科泰克州長在會面時指出，俄州與中國的貿易、教育、人文交流非常重要。科泰克感謝俄勒岡州中國理事會，同源會在社區所起到的引領作用。她還特別強調反對對亞裔和華人的歧視。

參眾兩院議長表示，我們雙方的共同點多於分歧。在氣候變化問題上有很多事情都可以合作，希望能夠在今年12月份舉行的「俄勒岡州中國氣候變化論壇

取得更大成就。

張建敏總領事表示，科泰克州長的表態是對華人社區的重視與支持。

張總領事指出，俄勒岡州與中國經貿合作發展迅速，俄州對中國的出口貿易一直是順差。雙方應共同努力減少貿易制約，促進雙邊在氣候變化、教育、經貿等領域的合作。希望省州關係友好方面為進一步推進中美關係注入正能量。

張建敏總領事還向參眾兩院議會議長、議員介紹了中國今年經濟增長率大約為%5左右的情況，這將為俄勒岡州產品出口創造更多的機會。另外，中國的互聯網用戶已增加到14.5億戶，為俄州中小企業出口產品提供了良好的電商平台，歡迎俄州中小企業參加自2018年起每年在上海舉辦的「中國國際進口博覽會」。

俄勒岡州中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪、秘書長張善博、理事俄廣才參加了會見。

張建敏總領事等中國外交官來到俄州人民非常關注的主場傳播中國的聲音，贏得了民選領導人的理解和尊重。張總領事與俄州官員的交流針對性強、深接地氣，拉近了雙方視點的距離。精准施策、增信釋疑，體現了中國外交官審時度勢、積極主動、坦誠交流的實干作風。近期中美兩國關係濁氣瀰漫，但俄勒岡州民選領導人對中國外交官真誠、友好的禮遇，充分體現了地方基層渴望進一步鞏固俄勒岡與中國友好合作的意願。

圖片說明：

– 左起：領事張景鋮、巴彥峰，俄勒岡中國理事會副主席應書琪、執行主席藍進，州參議員 Bill Hansell ，總領事張建敏、參議員 Findlay 、俄勒岡中國理事會秘書長張善博等與會面後合影

– 左起：張建敏總領事，俄勒岡中國理事會執行主席藍進，與參議院議長 Rob Wagner ，議會助理 Jack Lehman 進行會談

– 總領事張建敏（左）向眾議院議長 Dan Rayfield （中）參議員 David Smith 介紹情況

– 張建敏總領事與 Tina Kotek 州長會面時親切交談

7498–張建敏總領事（左）與Tina Kotek州長（中）和第一夫人Amee Kotel Wilson合影

7508–左起：領事巴彥峰、張景鋮，俄勒岡中國理事會副主席應書琪，第一夫人Amee Kotel Wilson，州長Tina Kotek，總領事張建敏，州長經濟顧問Vince Porter，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、秘書長張善博等於會面後合影