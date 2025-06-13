延續對美中省州合作的堅定承諾  重啟俄勒岡州中國姐妹省州委員會 俄勒岡州議會通過對華友好決議

福建省副省長王金福 張建敏總領事拜會俄州州長科泰克

（本報記者俄廣才攝影報導）俄州議會參議院於日前通過『對華友好決議（SCR32）』，參眾兩院任命了新一屆俄勒岡-中國姐妹省州委員會（OCSSC）。

『對華友好決議』包含多項旨在加強雙邊關係、增進民生福祉的重要內容。該決議鼓勵在華設立貿易辦公室、支持州長和州議員訪華、支持OCSSC復會、鼓勵航運與港口合作等重要內容，延續對美中省州合作的堅定承諾。

這一機制起始於2006年，名称是「俄勒岡州修訂法規第285A.143條（ORS 285A.143）」，是全美首個以州立法形式確立的對華省州交流平台，規範了俄州與中國建立姐妹省州關係的具體內容，成為了中美省州交流史上獨具特色的立法典範。

俄州議會參議院議長瓦格納（Robert A. Wagner）、眾議院議長法希（Julie Fahey） 擔任本屆委員會聯合主席，俄勒岡-中國姊妹省州委員會執行主任由藍進擔任。

执行主任藍進表示，在當前國際形勢復雜多變、外部不確定性增加的背景下，在美國部分州通過對華不友好議案的消極氛圍中，俄勒岡州議會「重啟省州委員會」的舉措。彰顯了俄州人民對華友好的理性態度、開放胸襟和共謀發展的積極意願，必將使民間友好合作的積極能量不斷壯大、廣泛傳播。俄州的立法實踐及其後續夯實，堪稱中美民間外交的經典之舉。

6月3日，州議會召開新一屆「俄勒岡-中國姐妹省州委員會」首次會議，重申致力於鞏固和拓展與中國的友好合作關係。

福建省副省長王金福及代表團一行，駐舊金山總領館張建敏總領事與夫人鄭心及領館官員等應邀出席。中央電視台、新華社、中國日報等多家媒體進行現場採訪。

王金福副省長在會議上發言時表示，俄勒岡州是福建在美的首個友好州。結好41年來，兩省州交往從政府到民間務實合作、碩果累累，人民友誼歷久彌新。王金福還就省州合作提出了：攜手推進「綠色低碳發展」、「經貿務實合作」、「民間交流交往」等三點建議，期待省州間進一步深化合作，為中美關係穩定、健康、可持續發展做出更多貢獻。 張建敏總領事在會上說：「對華友好決議充分體現了俄勒岡州議會致力於對華友好的傳統，為增進友好合作提供有益指引，也將推動各領域合作不斷深入。希望雙方堅持發展友好承諾，延續地方交流勢頭，深化各領域互利合作，更好造福兩國人民。」

會議上，执行主任藍進就籌組2025年俄勒岡州議會訪華團的相關事宜，進行了具體說明。

俄勒岡 中國理事會聯合主席應書琪特別推薦了『2024年俄勒岡州中國關係年報』，由理事會秘書長张善博於會議期間做了重點介紹。

據瞭解，委員會聯合主席、眾議院議長瓦格納將於今年晚些時候，率領委員會代表團訪問福建省及中國的多個城市和地區。「在美國目前的形勢下，繼續保持和推動省州友好合作非常重要。共謀發展、經貿交流將是我們訪華期間的重點。」瓦格納議長說。

當天下午，俄州州長蒂娜 科泰克（Tina Kotek）在州長辦公室，與福建政府代表團，張建敏總領事和夫人鄭心及領館官員，俄勒岡-中國姊妹省州委員會執行主任藍進，俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪、秘書長张善博等舉行會面。

張建敏總領事在會面時表示，中國是俄州最大貿易夥伴之一。2024年雙邊貿易額78.4億美元，同比上升29%，支撐俄州超過35,000個工作崗位。美國是世界最大的農產品出口國，中國是最大的農產品市場，雙方互利合作前景廣闊。

王金福副省長在談話時介紹說，福建引進俄州草籽實施牧草改良；俄州的卡斯卡特、耐克公司等領軍企業到福建投資設廠；兩省州共同舉辦氣候變化與可持續發展論壇；選派青年官員和專業人士互訪交流；通過開展電視週、圖片展、音樂會、圖書館員交流、非遺展演、友好論壇等活動，加強雙方文明對話與溝通，增進相互理解與信任，深化人民友誼。

科泰克州長表示，我們將致力於落實省州兩地之間學術、教育等領域的深度交流，探討在經貿、農業、清潔能源等領域的合作，進一步推進姐妹省州的友好關係。