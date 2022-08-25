廢棄車輛已成妨礙宜居的一大問題 交通局設網站欲加改善

（本報綜述 王星編譯）波特蘭市受盡無家者問題的困擾，除了是滿街都是無家可歸的人外，由他們所牽引出來的罪惡問題實在也不少。

本地二號電視台特別攝制的一個節目《危機中的城市：尋找解決方案》的系列中，探討波特蘭面臨的問題，發現民眾最擔心的問題之一不僅是犯罪，還有犯罪遺留下的問題，比如：廢棄的車輛。

節目主持在東南區101 街和Division 街的拐角處，找來了幾位居民談到他們正在面對的問題：犯罪、露宿者和廢棄車輛。

從九歲開始居住在這裡已有50 年的德雷南說，單在這個月，在他家門前就發現了三、四輛被遺棄的車輛。起初，廢棄的汽車對德雷南還只是一件刺眼的事，但現在他覺得已成為一個大問題。這幾天他正試圖想辦法弄走一輛停在他家門前，並已被拆空的2006年的Prius。

「以前他們通常在夜間進行，現在就在光天化日之下。」德雷南說。以前可以放在外面的割草機、修剪機和其他所有東西，現在你得鎖起來、藏起來。他們會跳過你的柵欄，拿走他們想要的，他們在光天化日之下明目張膽的去做。我會用棒球棒追趕他們。我不在乎——你必須自己處理事情。」德雷南說。他說他不報警，因為警察太忙了，沒時間出來管這些事。

住在街對面的海恩斯，正在為他祖父母的家粉刷牆壁。他也看到了廢棄的汽車，以及其他隨之而來的事情。他說，給市政府打個電話不太可能見到效果。從小在這里長大的海恩斯，看到現在成了這個樣子心裡感到難過。

鄧恩聯繫了波特蘭交通局，他們向鄧恩介紹了該部門的網站，該網站表明，隨著城市廢棄物品和垃圾車輛的增多，因而修改和調整了應對措施，優先清除妨礙社區宜居的問題，包括明顯無法使用、損壞、拆除、報廢的車輛。網站上還列明在線報告表格和503-823-7309的報告電話。

目前，廢棄車輛的問題，不僅僅限於都市區，車型還包括房車和卡車等種類。尤其是廢棄的房車達數百輛之多，散布在全州的公園、森林和荒地。「它們無處不在。」俄勒岡拖車協會的霍爾特說。而目前本州已有法律可有效地清除廢棄私家車和卡車，但並不包括旅行車在內。

為此，俄勒岡州立法者和地方官員正在研討和規則和籌集資金，以加快清理廢棄的旅行車。但強調會留意不會打擾那些使用旅行車作為臨時居所的人。