年輕漫畫家李浩泉呼籲華人珍惜手中的一票

（本報訊）早前本報曾報導過本地一名年輕漫畫家李浩泉（Tommy Ly），他用自己的才華，以華人熟悉的珍珠奶茶作比喻，用漫畫形式解釋了波特蘭市政府的排序選舉方式，藉此幫助華人明白如何正確地投出自己的一票。

李浩泉表示，今次波特蘭市採用的排序選舉方式，原來是一個好的轉變。因為這方式可讓一些不受到關註的候選人獲得更多關注，讓選舉更為公平。但他也用「太突然，太複雜」來形容本次的投票改革。

今年波特蘭市的選舉，除了面對排序選舉方式外，還要為全新的政府架構，按選民居住的區（一共四區），每區選出三位市議會代表。其複雜的程度在於數票的程序。李浩泉認為，突然間的巨大變革，而且非常複雜，不是普通民眾能理解的。他指出，他提到，許多亞裔人士，包括華人和越南裔，對投票缺乏概念。當越看越不明時，很多時就會輕易地放棄投票。

當問到如何想到用珍珠奶茶來作比喻時，李浩泉表示，原先希望用一些大家都熟悉的話題，當時正值中秋節，所以他是畫了一輯以選擇月餅為題的漫畫，後來覺得未夠全面，一次在喝珍珠奶茶時突然悟到用奶茶來解說會是一個兩全其美的方式：市長選舉就如選出您喜愛的奶茶口味；而12名市議員就如選擇添加到奶茶內的小料。他首先用這創作向家人作實驗，而他的父母立即就清楚明白這個投票方式。

李浩泉表示，提升亞裔的投票率是非常重要的。他指出，為什麼政府一直忽略亞裔和少數族裔社群，因為他們知道這班選民是絕少投票的。他舉例，為何82街一帶的發展不如別的地區呢？原因是政府的官員會首先照顧那些投票給他們的選民。他認為，亞裔人士一向較為被動，做什麽都要先看回報（著數），就如同源會舉辦的選票翻譯活動，宣傳上不能提到有茶點招待，到來的人數就顯著較往年少。

李浩泉強調，華人應該要重視手上的一票！

李浩泉自少喜愛畫畫，中學畢業後，礙於父母認為讀藝術不是一個好選擇，於是他決定加入軍隊，退役後曾學過烹飪，且有機會修讀喜愛的藝術，最終獲得了波特蘭州立大學社會工作學位。畢業後，他服務於勞工團體，幫助了不少華人家庭護工爭取福利。

後來，由於疫情關係失業，他便利用這機會創業，最後選擇了在市中心的第二街開設了一家專售與動漫玩偶有關的店舖Stumptown Otaku。店內不少貨品都是他的創作，包括一些與波特蘭有關漫畫。他還親手製作一些動漫手辦，非常受動漫迷的喜愛。未來，他計劃繼續創作漫畫，並推動更多亞裔參與公共事務。