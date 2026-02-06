年紀輕輕卻罪行累累 兩18歲少年被起訴

（綜合報道）波特蘭警方證實，與2025年11月一宗致命槍擊案有關的兩名18歲嫌犯已被大陪審團正式起訴並收押。檢方指控，扎伊爾·紐金·卡特與傑登·薩里納拉涉及多項重罪，包括持槍一級謀殺、二級謀殺、一級攻擊、非法使用武器、入室盜竊等，整份起訴書共23項罪名。

案件受害者為56歲的凱文·庫珀。警方表示，2025年11月1日凌晨12時30分，東區警員接獲報案，前往東南Ramona街9300號路段，現場發現一名成年男子身中多槍。庫珀被緊急送醫後傷勢嚴重，最終於2025年12月12日因併發症不治身亡。

調查顯示，兩名嫌犯在此案發生前後，皆牽涉其他暴力與搶劫案件。警方表示，卡特自2025年11月起，因另一宗未遂謀殺案已被羈押。該案發生於2025年10月26日，地點在東南Foster路8410號的SpaceAge加油站，法院文件指出，卡特當時與另一名嫌犯發生槍戰，雙方互相開槍。此外，根據加油站員工證詞，卡特曾在同一地點加油後未付費便駕車離去，油槍仍掛在車上。

另一名嫌犯薩里納拉，則於2026年1月初因一宗無關的搶劫案被收押。法院文件顯示，2025年10月31日，他與其他嫌犯涉嫌搶劫位於東南Powell大道5120號的一家酒類商店。當時73歲的店主安娜·海德試圖奪回被搶物品，卻被嫌犯拖行穿過停車場，造成社區震驚。

警方指出，在11月1日庫珀遭槍擊當晚，嫌犯在警方抵達前已逃離現場，經過數月調查與蒐證後，檢方最終對兩人提出正式起訴。根據監獄紀錄，兩名嫌犯目前均在羈押中，預計將於週一下午2時在法庭首次就謀殺相關指控出庭。