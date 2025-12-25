年末去哪玩？波特蘭都會區庆祝活動都在这里！

（本報綜述）聖誕節和新年雙節同慶，波特蘭都會區各地的慶祝活動全面登場。從大型燈展、河上遊行到市集與藝術空間，本週末活動選擇多元，適合不同年齡層與出遊型態。以下整理本週末波特蘭及周邊地區值得關注的耶誕活動，供您參考。

魔幻燈海車內賞燈Magic of Lights

時間：即日起至2026年1月3日，晚間5:30至9:00

地點：Oregon State Fair & Exposition Center

內容：結合大型LED燈飾與數位動畫的車內賞燈活動，民眾可不下車欣賞沿途節慶場景，是近年家庭最受歡迎的冬季活動之一。

波特蘭藝術博物館羅斯科館

時間：週二至週日，上午10時至下午5時

地點：Portland Art Museum

內容：博物館全新擴建的Rothko Pavilion於12月期間提供免費入場，結合藝術展覽與公共空間活動，為市中心增添文化氣息。

冬季仙境燈展Winter Wonderland

時間：11月28日至12月31日

地點：Portland International Raceway

內容：超過百萬盞燈飾點亮賽道，提供駕車賞燈體驗，部分日期亦開放自行車或步行入場，活動收益用於支持在地糧食援助計劃。一般車輛約35美元起，自行車與步行票價較低，實際依官網公告。一般車輛約35美元起。

石窟耶誕燈光節The Grotto

時間：11月28日至12月30日（12月25日除外）

地點：The Grotto，東北波特蘭

內容：結合燈飾、合唱團與室內音樂會，被譽為全球規模最大的耶誕合唱活動之一，氣氛莊嚴溫馨。成人約20美元，兒童與長者有優惠。

波特蘭動物園燈節Oregon ZooLights

時間：即日起至2026年1月4日（部分日期除外）

地點：Oregon Zoo

內容：動物園夜間點燈活動，設有超過150萬盞燈飾，是親子族群每年必訪的耶誕景點。一般成人約24至27美元，兒童與長者有優惠，需事先購票。

銀城耶誕市集Silverton Christmas Market

時間：即日起至12月31日

地點：Oregon Garden Resort

內容：園區內佈置逾百萬盞燈飾，結合手作市集、美食攤位與特色遊樂設施，需事先線上購票入場。需事先線上購票，成人票約20美元上下，現場不售票。

鷹巢北極村Eagle Crest North Pole

時間：12月19日至21日、12月24日

地點：Newberg地區

內容：主打親子體驗的耶誕展示活動，設有「北極禮物工廠」、馴鹿與極地動物裝置，無需門票即可參觀。免費參觀，無需預約。