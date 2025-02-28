希望特許中文學校蛇年春晚圓滿成功 龍藝工作室木偶劇友情出演驚艷全場

龍藝工作室木偶劇友情出演驚艷全場

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡希望特許中文學校蛇年春節聯歡晚會，於2月21日晚在Sunset Church禮堂隆重舉行。

希望特許中文學校的學生們在本屆春晚上大放異彩，從學前班到八年級的近400名學生參加了演出，容納15,00名觀眾的禮堂內座無虛席，場面熱烈喜慶。

在兩個多小時的演出過程中，有傳統文化節目展示，如中國古典舞、舞龍表演，以及「說唱百家姓」、「二十四節氣歌」；既有現代舞蹈「倍兒爽」、「日不落」；又有西遊記主題系列節目，還有古箏伴奏的古典舞蹈「荷塘月色」；不僅有傳統美德及國學經典，亦有方言呈現和功夫扇舞表演。

教師們還和學生一起展示了自創、自編的粵語、閩南語等方言的多元文化嘉年華展示。台上勁歌狂舞、台前雀躍歡呼，演員與觀眾熱情互動，場面賞心悅目。

「說唱百家姓」、「二十四節氣歌」的表演令人稱讚。孩子們以現代節奏融合國風元素詮釋傳統文化，讓觀眾在強烈的節奏感中體驗中文韻律之美。這套節目不僅展示了中華文化的獨特魅力，也充分體現了希望中文學校的學生們在語言學習、文化理解和藝術表達上的綜合能力，彰顯了中文教學的豐碩成果。

應邀友情出演的國際知名的「龍藝工作室」，將木偶劇『火焰山』中唐僧、悟空、八戒三位「主角兒」，通過六年級 Danyon Jamin、Caleb Ahn、Grayson Soriano 三位同學展示給大家，令人耳目一新。

特別是龍藝工作室木偶表演藝術家許可，將孫悟空駕筋斗雲凌空飛越表演得活靈活現，與小猴群的金箍棒舞相輔相成，尤為小猴兒群舞的「點睛」之筆，令觀眾嘆為觀止，引得全場掌聲、歡呼聲不絕於耳。有觀眾驚呼：這是一場真正中華傳統木偶表演藝術的視覺盛宴。

有家長表示，上一次觀賞『火焰山』劇組的表演還是十幾年前的事，今天有幸再次欣賞到這精彩片段的重現，令我們十分感動。

著名木偶藝術表演大師王玉琴女士現場觀看了演出，對孩子們的表演給予了很好的評價。表示，「孩子們非常喜歡木偶，在短短的時間裡就掌握了一些基本要領，都很有天賦，所要求的效果都展示出來了。」

「 龍藝工作室『封箱』多年，今天應邀參加希望中文學校的春節聯歡晚會重登舞台，感到非常開心。希望傳統的木偶表演藝術通過孩子們繼續傳承、弘揚下去，也是對許正利先生編劇、製作並導演了大型木偶劇『火焰山』劇目的一個紀念。」王玉琴女士說。

據希望中文學校校長宓文蓉女士介紹，本屆春節聯歡晚會是該校歷年來演員陣容最龐大、節目內容最豐富、觀眾嘉賓人數最多的一次。

宓文蓉校長表示，慶祝農歷新年的聯歡晚會是學校的傳統，旨在通過寓教於樂的方式，激發學生對中文學習的興趣和信心，讓中華文化在本地生生不息，薪火相傳，對於希望中文特許學校來說也是最盛大的活動。

宓校長說：「近年來，春晚的表演主題及節目類別越來越豐富多彩。我們力爭每個節目都能體現學生對中華文化的詮釋及傳承，同時也借此機會向社區宣揚中華傳統文化。家長們每一年都對春節聯歡晚會的表演贊不絕口，參與人數屢創新高，這也是一年當中學生和家長們最期待的重要活動之一。」