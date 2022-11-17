布朗州長發布行政命令應對RSV病例激增

11月14日週一，州長凱特·布朗發布行政命令，以應對俄勒岡州兒童呼吸道病毒感染及住院人數激增的情況。州長是在越南出席貿易論壇時發布此項行政命令的。

據衛生局表示，今年秋季感染的呼吸道合胞病毒（簡稱RSV）人數激增，兒童患者ICU病床出現短缺。OHSU的Doernbecher兒童醫院和Legacy Emanuel 醫療中心蘭德爾兒童醫院是該州僅有的兩家擁有兒科ICU 的醫院。

布朗稱，她的此項行政命令旨在有助於醫院靈活處理兒童患者床位的調整與配備，並允許醫院從志願護士和醫生中抽調人員充實醫護力量。

對大多數人來說，RSV感染僅有輕微感冒症狀，包括發燒、流鼻涕和咳嗽及喘息。但對兒童尤其是兩歲以下的幼兒則有可能導致重病的風險。病毒會引發肺部細小支氣管發炎，以致呼吸困難。

據蘭德爾兒童醫院臨時首席醫療官·麥考德博士介紹，RSV是一種每年都會出現的常見病毒，但今年流行時間比往年提前了數月。他說，這種病毒感染性強，一般感染兒童可以在家服藥治療，但症狀嚴重的如發燒、呼吸困難的可能需要去醫院尋求氧氣輔助、靜脈注射等。

麥考德博士在接受電視台訪問時說，RSV致死率很低，但並非為零。因此他希望父母在即將到來的感恩節盡量讓家人和孩子居家過節。

衛生官員建議採取以下預防措施：

· 盡量接種流感和COVID-19 疫苗；

·當您的孩子生病時，讓他留在家中；

· 經常徹底洗手；

·保持頻繁接觸的物體表面清潔並定期消毒；

· 如果您對孩子的護理有疑問，請致電診所或到緊急護理中心。目前，醫院急症室非常繁忙。僅當孩子出現嚴重病症時才去醫院，例如呼吸困難。