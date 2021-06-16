布朗州長否決摩托車“鑽車縫”法案

（本報綜述）五月初，州立法會通過一項“鑽車縫”（lane-splitting）的提案，允許摩托車可合法在慢行和停下來的交通情況下，在汽車中穿越走到更前方。但布朗州長以安全為理由，否決這項提案，拒絕簽署成法。

這條574號法案，允許摩托車在車道“鑽車縫”，特別是在多條行車道的高速公路上，當行車速度減慢到10咪或更低時。在這情況下“鑽車縫”的摩托車車速不能超過現場車速的10咪。

在加州或猶他州亦有同樣的“鑽車縫”法。

有人應為這法例其實對汽車司機、摩托車司機均能改善交通安全。

美國摩托車手協會的代表尼古拉斯．哈里斯在書面證詞中提到：對於任何公路摩托車手來說，更危險的情況之一可能是在擁擠的交通中被困，在這種情況下，走走停停的車輛、分心和注意力不集中的司機，以及環境條件都增加了身體與另一輛車或危險接觸的風險。在這種情況下，即使是輕微的接觸，對摩托車手來說也是災難性的。

根據俄勒岡州運輸局的數據，在2018年的最新數據中，該州發生了78起致命的摩托車事故。

俄勒岡州摩托車手凱特·斯托勒(Kate Stoller) 在書面證詞中說：“我親眼目睹在南加州高速公路上的交通減速時——摩托車手謹慎、緩慢、有效地穿過交通。”

在猶他州，2019年通過“鑽車縫”法例。 在該法律生效之前，2018年該州有28起涉及摩托車手的死亡事件。 第二年，則只有 18個。

俄勒岡州之前曾提出過“鑽車縫”提案，但在立法會中停滯不前。今年，該法案有來自兩院的兩黨提案。該法案在眾議院以42-14獲得通過，在參議院以18-6獲得通過。

但卻得不到布朗州長的同意。州長給立法會的信中說：“包括執法機構和公眾在內的許多利益相關者仍然擔心“鑽車縫”對摩托車手和共享道路的司機來說都是不安全的，因為摩托車事故通常會導致嚴重的傷亡。

持反對意見的人認為讓摩托車“鑽車縫”會降低道路的安全性，並且造成更多的車禍發生。但根據加州大學柏克萊分校的研究指出，當速度在80km/h以下的時候，鑽車縫不僅不會造成更多危險，反而更加安全。好處是除了騎士本身可以節省時間以外，也能有效減少交通的阻塞的情況。