波特蘭新聞

布朗州長否決摩托車“鑽車縫”法案

（本報綜述）五月初，州立法會通過一項“鑽車縫”（lane-splitting的提案，允許摩托車可合法在慢行和停下來的交通情況下，在汽車中穿越走到更前方。但布朗州長以安全為理由，否決這項提案，拒絕簽署成法。

這條574號法案，允許摩托車在車道“鑽車縫”，特別是在多條行車道的高速公路上，當行車速度減慢到10咪或更低時。在這情況下“鑽車縫”摩托車車速不能超過現場車速的10

在加州或猶他州亦有同樣的“鑽車縫”法。

有人應為這法例其實對汽車司機、摩托車司機均能改善交通安全。

美國摩托車手協會的代表尼古拉斯．哈里斯在書面證詞中提到：對於任何公路摩托車手來說，更危險的情況之一可能是在擁擠的交通中被困，在這種情況下，走走停停的車輛、分心和注意力不集中的司機，以及環境條件都增加了身體與另一輛車或危險接觸的風險在這種情況下，即使是輕微的接觸，對摩托車手來說也是災難性的。

根據俄勒岡州運輸局的數據，在2018年的最新數據中，該州發生了78起致命的摩托車事故。

俄勒岡州摩托車手凱特·斯托勒(Kate Stoller) 在書面證詞中說：“我親眼目睹在南加州高速公路上的交通減速時——摩托車手謹慎、緩慢、有效地穿過交通。”

在猶他州，2019年通過“鑽車縫”法例。 在該法律生效之前，2018年該州有28起涉及摩托車手的死亡事件。 第二年，則只有 18個。

俄勒岡州之前曾提出過“鑽車縫”提案，但在立法會中停滯不前。今年，該法案有來自兩院的兩黨提案。該法案在眾議院以42-14獲得通過，在參議院以18-6獲得通過。

但卻得不到布朗州長的同意。州長給立法會的信中說：“包括執法機構和公眾在內的許多利益相關者仍然擔心“鑽車縫”對摩托車手和共享道路的司機來說都是不安全的，因為摩托車事故通常會導致嚴重的傷亡。

持反對意見的人認為摩托車“鑽車縫”會降低道路的安全性，並且造成更多的車禍發生。但根據加州大學柏克萊分校的研究指出，當速度在80km/h以下的時候，鑽車縫不僅不會造成更多危險，反而更加安全好處除了騎士本身可以節省時間以外，也能有效減少交通的的情