布朗州長再頒口罩令　周五起生效

（本報綜述）布朗州長在周三早上召開新聞會，再次頒下全州口罩令，由周五（13日）起，所有進入室內公共場所的民眾，無論有否接種疫苗，均必需要戴口罩，這適用於5歲及以上人士。在公共交通工具上，則要求2歲以上兒童也戴上口罩。

州長的口罩令雖然沒有強制要求民眾在室外人多的地方戴口罩，但強調政府強烈要求民眾在這些環境下戴口罩。而在某些情況下，是可獲豁免的，例如在吃喝水時；在游泳和競技運動中；以及涉及在公共場合唱歌表演或演講。

布朗州長說：“最新的科學數據清楚地表明，接種疫苗和未接種疫苗的人士都能夠傳播delta變種病毒。口罩是非常簡單，也非常有效。戴上口罩後就，你就肯定自己不會傳染給他人。”

州長辦公室表示，俄勒岡州職業安全局將在雇主和僱員之間執行口罩規定方面擔任一個重要的角色。職業安全局將與企業合作，在實施口罩令初期暫不進行檢查或罰款。

根據俄勒岡州衛生局局長艾倫的說法，在周三，俄勒岡州的住院人數創下了新的記錄。 住院人士中有 665人是新冠病人，超越了周二創下的635 人的紀錄。

艾倫局長說：“在俄勒岡州，許多醫院已經擠滿了新冠重症患者，以至他們缺乏人手而被迫推遲那些不是迫切性的手術。”局長亦指出如現時還不採取行動，接下來的幾星期，情況可能會到不可收拾的地步。

布朗州長說：“當我們的醫院床位全滿後，需要照顧的病人就會失去救治的機會，包括那些心臟病人、撞車意外的傷者或其它情況緊急的病人。如這情況繼續下去，就會危害到所有州民。”

州衛生局的報告指出，近100% 的新冠新病例均與delta 變種有關。根據俄勒岡醫科學大學(OHSU) 的數據，目前在全州重症監護病房中30%的病人都是新冠患者，這是本州自疫情以來所達到的最高水平。衛生官員說，在過去幾個月中，至少95% 的新冠住院患者都是沒有接種疫苗。

另外，布朗亦宣布，俄勒岡州政府將要求所有州僱員在10 月18 日前或新冠疫苗獲得FDA 完全批准後六周（以較晚者為準）接種新冠疫苗。 布朗州長鼓勵公共和私人雇主要求其僱員接種疫苗。

州長說：“我知道俄勒岡人厭倦了戴口罩，我也是，但每次有人戴口罩時，都能保護一名未接種疫苗的孩子，同時這個口罩還可以讓你最好的朋友或所愛的人免入醫院。”

六個星期前，州長撤銷了所有疫情限制，當時形勢大好，但在國慶日後，受到傳染力極高的Delta變種病毒肆虐下，本州的新增確診數字和住院人數不斷激增。到本周二，這些數字已打破了疫情開始以來的有關紀錄。

在過去數星期，州長一直堅持將防疫的決定權交由各縣政府負責，只是向民眾建議戴口罩而已。但疫情卻變得愈來愈嚴重，商企們為了保住能繼續開門營業，紛紛要求顧客戴口罩和出示疫苗卡。也有縣政府，特別是較小的，指出他們怕被報復，不敢頒下口罩令，並認為由州政府開口頒令，更有權威性。亦有縣政府表示戴口罩與否是個人的選擇，他們不打算介入。

早前就有專家指出，這些出於政治考量而不願採取進一步竭制疫情的措施的情況，將進一步令到本州的疫情愈發嚴重，可能要到了某個程度時，才會迫駛州政府再度出手。

結果，在周二（10日）當所有數字均刷新紀錄後（確診2,329宗，住院635人），州長在當晚已有所行動，並在周三早上宣佈，再一次頒下這個不受歡迎的口罩令，使俄勒岡州成為繼路易斯安那州和內華達州之後，全美第三個恢復口罩令的州。

麥魯瑪縣已率先在周一（9日）宣佈由周五起全縣實施口罩令。