布朗州長再度延長本州緊急狀態令 稱為新一波疫情做準備
州長布朗周二宣佈，將本州的緊急狀態令延長到2022年6月30日，為新一波由新變種Omicron引發的新冠疫情做好準備。
布朗州長在周二發布的一份聲明中說，延期是必要的，以便政府能夠靈活應對病例和住院人數激增的可能。但她說，本州可能出現的病例激增情況不一定會很嚴重，只要民眾接種疫苗和加強劑，並且戴口罩。
布朗在聲明中提到：在接近新一年開始時為可能出現的住院人數激增做準備，這絕對不是任何人希望見到的。在過去的兩年，俄勒岡州民已一次又一次的證明，在最困難的時候，我們會站在一起，同心做出了挽救生命的行動，共同保護彼此的安全，這使到俄勒岡州成為全國最低感染率和死亡率的州份之一。
緊急狀態令給予州政府更多彈性來處理事態的發展，包括隨時啟動州緊急醫護義工團隊到醫院提供協助、確保能得到聯邦的救助金、透過糧食券項目增加食物福利等。
雖然早期數據表明疫苗可保護接種者免得重病，但令人擔心的是，新變種Omicron的傳染力比早前的Delta多出幾倍，極有可能導致更多患者須要住院，而在Delta 病毒肆虐時，本州的醫療系統已被推到崩潰的邊緣。雖說Omicron不會引至重病，但患者仍需入院診治，這正對醫院的收症容量造成了嚴重的威脅。
“我的目標保持不變：拯救生命，支持醫生、護士和衛生保健工作者，並保持俄勒岡州的企業、學校和社區的開放，”州長佈朗在行政命令中說。