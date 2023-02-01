市長頒佈緊急令 應付下周公務員罷工

（本報訊）超過600名隸屬483工會的市政府員工經過10個月的加薪談判，仍未能與政府達成協議，他們決定在2月2日午夜12點開始罷工，為了減低今次罷工對政府和市民的影響，波特蘭惠勒市長在週四頒佈緊急令。

參予罷工的公務員主要是負責維修道路，處理污水以及清潔和管理公園等工作人員。他們急不及待，週六已在市政府大樓外示威。

工會表示，這些工作人員在疫情期間未有間斷地工作，騰不出時間與政府討論薪酬的問題，到現時政府已恢復正常運作，他們希望市政府能考慮投資在他們所做過的工作。

市政府表示，他們與工會商討加薪事宜已超過10個月，最近一次建議的是一個為期四年的合約，合共3900萬元。結果雙方陷入僵局，特別是談到與生活成本和通貨膨脹率上升有關的加薪。

波特蘭政府表示，會在7月之前為這些工人加薪12%，其中一半可追溯至2022年。這一增長包括每年5%的生活成本增長。然而，工會希望市政府取消每年5%的生活成本增長上限。

一名工會人員奧勞倫表示，如果630名專業工人從周四開始罷工，波特蘭社區將會受到影響。

奧勞倫說：“要找到其它工人來代替我們的工作，將是一個巨大的挑戰。” “日常我們處理的損壞或故障，均不會有工人處理，這包括下水道、泵站、基礎設施、公園等。”

市長頒佈緊急令後，就可容許市政府在罷工期間聘用臨時承辦商，重新安排人手，以及與其它部門合作，來填補罷工的工作崗位；同時亦允許政府將緊急令期間的成本，由不同部門來分擔，又或由市政府的應急基金來支付。

在頒佈緊急令的同時，市政府亦發聲明，表示會尊重員工罷工的權利，日後不會向他們採取報復行動。緊急令為期兩星期，但可隨著罷工的情況提早或延長。