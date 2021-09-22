市長重新聘用退休警員 應付不斷上升的開槍案件



（本報綜述）波特蘭市的開槍案件越趨嚴重，引了市民極度不滿，並且擔心到安全問題。惠勒市長聯同洛弗爾警察局長在周五見傳媒，講述政府準備如何應付本市的槍支問題。

惠勒市長指出，波特蘭市的兇殺案數字已到達了20多年的最高峰位。為此，市議會進行了兩個冗長的會議，商討對策，確保社區安全，市長更稱他責無旁貸。

市長在會中列出了三個優先行動來增強本市的安全：重新聚焦、改革和重組人手。市長所指的是：支持現有的減少槍支暴力的計劃； 繼續改革波特蘭警察局來配合社區所關注的； 以及增聘人員以解決目前人手不足的問題。

根據目前有的資源，市長要求市議會重新僱用 80 名計劃在秋季退休的官員。他還表示，警隊正在為新成立的「重點干預小組」（Focused Intervention Team）分配人手，這個小組的成立目的是要防止槍支暴力，其按照公共監督小組指引下進行。

洛弗爾局長說，今年到目前為止，該局已檢獲了800 支槍：“我們正在利用現有的資源來工作，並正努力增加更多資源。”局長表示，「重點干預小組」的指揮官和警長人選已確定，並即將招募 12 至 14 名警員。

惠勒市長亦表示，他支持在全市範圍內擴大「波特蘭市街坊緊急應變單位」(Portland Street Response)的服務。這是一個由急救人員和心理健康專業人員代替警員出動回應 911 求助電話的服務，減少警察必須處理的電話數量。

市長亦支持擴大 311 非緊急電話號碼計劃，允許非緊急911 求助移到311專線，以便警方可以更多時間專注與人命尤關的緊急情況。

惠勒市長表示他會籌集資金，為警員配備隨身攝像機。

2021 年開始至今，波特蘭市已有 46 人死於槍下。

在市議會的討論會中，市議員馬普更希望市政府能定下減少槍支暴力的具體目標，他提出在未來 15 個月內以減少 20% 為目標。

今年四月，波特蘭市政府投票通過撥款600萬元來防止槍支暴力，但之後，開槍案件不斷，並且越來越多。

惠勒市長承認，市議員對本市一些嚴重的問題上存有分歧，例如警察人手，而市政府必須找到解決的辦法。他表示，重聘退休警員回局，將確保警員可進行更多的街頭巡邏或協助打擊槍支暴力，並能防止警員被指「懶」，坐下不做事的情況。

就警察增加人手一事，非裔女議員哈迪斯蒂一直都大力反對。她指出要知道波特蘭警員每天實在是如何過的，她說：「當示威者在東區街上進行暴力示威時，警員卻坐在警局內吃喝過日，我們卻要給警隊15.2萬元，我總不能就此算數!」