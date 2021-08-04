市長表示會探討警察佩戴隨身攝像頭的計劃

（本報綜述）波特蘭惠勒市長在周二宣佈，將應美國司法部的要求，實施警察佩戴隨身攝像頭的措施。警察部將開始探討有關的配備和所需經費。

根據美國司法部的指示，按之前的和解協議，要求本市警察採用隨身攝像頭計劃。本市於2014年就警察過度使用武力與聯邦政府達成和解，其中一個要求本市警察要採用隨身攝像頭計劃。但今年2月，聯邦調查局發現波特蘭警察局未能滿足協議中的一些關鍵改革。

惠勒市長表示他一直支持警察佩戴隨身攝像頭，因為已有很多城市已實施這樣的措施，並已證明有助於問責制、提高警務的透明度和減少不當行為等。但礙於疫情關系，要大幅削減預算，所以他未能將有關撥款的請求作為預算的一部份。

市長表示，他已指示波特蘭警察局研究設備選擇和供應商的投標，同時如果市議會批准，他還將尋求撥款資助機會來支付該計劃。

根據一項調查，波特蘭是全美75個最大的市政執法機構中唯一一個不使用隨身攝像頭的部門。

近十年來，波特蘭市政府一直在研究警察隨身攝像頭的計劃，但一直因缺乏資金和政治原因而未能成功。波特蘭警察局估計大約需要290萬元來啟動這計劃，而每年的持續成本約為180萬元。

自2009年以來，司法部已向全國執法機構發放了805筆贈款，總額超過1.42億元。

在俄勒岡州，有13個不同的執法機構曾經受惠，但波特蘭市從未就隨身攝像頭的計劃提出申請。

此前，市議員哈迪斯蒂質疑隨身攝像頭的效用。但經上個月聽取了司法部律師的簡報後，哈迪斯蒂改變了語氣，似乎對這個想法持開放態度。

目前市政府正在與波特蘭警察協會進行合同談判。而隨身攝像頭也是該工會在今次談判的內容之一。