波特蘭新聞

市長表示會探討警察佩戴隨身攝像頭的計劃

　　（本報綜述）波特蘭惠勒市長在周二宣佈，將應美國司法部的要求，實施警察佩戴隨身攝像頭的措施警察部將開始探討有關的配備和所需經費。

根據美國司法部的指示，按之前的和解協議，要求本市警察採用隨身攝像頭計劃。本市於2014年就警察過度使用武力與聯邦政府達成和解，其中一個要求本市警察要採用隨身攝像頭計劃。但今年2月，聯邦調查局發現波特蘭警察局未能滿足協議中的一些關鍵改革。

惠勒市長表示他一直支持警察佩戴隨身攝像頭，因為已有很多城市已實施這樣的措施，並證明有助於問責提高警務的透明度和減少不當行為但礙於疫情關系，要大幅削減預算，所以他未能將有關撥款的請求作為預算的一部份。

市長表示，他已指示波特蘭警察局研究設備選擇和供應商的投標，同時如果市議會批准，他還將尋求撥款資助機會來支付該計劃。

根據一項調查，波特蘭是全美75個最大的市政執法機構中唯一一個不使用隨身攝像頭的部門。

近十年來，波特蘭市政府一直在研究警察隨身攝像頭的計劃，但一直因缺乏資金和政治原因而未能成功。波特蘭警察局估計大約需要290萬元來啟動這計劃，而每年的持續成本約為180萬元。

2009年以來，司法部已向全國執法機構發放了805筆贈款，總額超過1.42億元。

在俄勒岡州，有13個不同的執法機構曾經受惠，但波特蘭市從未就隨身攝像頭的計劃提出申請。

此前，市議員哈迪斯蒂質疑隨身攝像頭的效用。但經上個月聽取了司法部律師的簡報後，哈迪斯蒂改變了語氣，似乎對這個想法持開放態度。

目前市政府正在與波特蘭警察協會進行合同談判。而隨身攝像頭也是該工會在今次談判的內容之一。