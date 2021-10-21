市長考慮禁止無家者在市中心露宿

（本報綜述）本地一報章披露，波特蘭市長惠勒正與官員們閉門商討禁止無家者在市中心露宿的計劃，並建議將無家者集中安置在一個大型“戶外露營區”。消息一出，引起了支持露宿者人士和政界人士的注意。

在市政府負責監督露宿者問題的市議員瑞安，在本月7日給市長發了一封電郵稱：

“我相信設立這些安置中心將嚴重損害到露宿者的利益，而這班人是我們社區中最脆弱的一群，要求他們搬離城市到一些幾乎沒有社會服務的大型安置中心，將造成更大的災害。”

根據目前市政府的用地規例，任何戶外的庇護場均不能容納超過60人，而瑞安曾在6月的一次市議會中提過，任何大型的露宿者庇護營均被政府視危害周圍環境的。瑞安同時指出本市沒有可向這樣大型戶外庇護場提供服務的機構。他表示，真誠的希望大家合作來解決本市最緊迫的危機，但卻不能支持這種方法。

惠勒市長今次支持大型安置中心的態度似乎與他一向的立場有不同。他一直支持建造永久性住屋來解決問題，但近期他亦支持瑞安議員在市內設6個戶外庇護場的建議。

市長回應表示，“我們需要有更多的選擇來應付這個無家者的挑戰。”

原來波特蘭市對無家者的問題一向都較被動。

波特蘭市到處都見到無家者露宿街頭的情況，這可從2018年說起，當時本地法院的一項裁決，在沒有其它提供庇護的地方可選擇的情況下，市政府不能禁止人們在公眾地方露宿。這項裁決觸發了市政府對在全市範圍擴展室外和室內庇護所的想法。當時有支持露宿者的人士就已擔心，這意味著露宿者將被政府強迫入住庇護所，否則會面臨逮捕。而結果，到今天政府仍未有這樣的政策。

到2005年，市中心的露宿者到處都是，市政府推出「禁坐睡」政策，不准人們在公眾行人道上坐和睡，後發現這政策讓很多無家者因此而變成罪犯，最後由地區法院裁決為違憲。

到2010年，在波特蘭商會的大力施壓下，當時的森姆亞當斯市長再出招，並標榜為一個“人行道管理計劃”，限制人們坐或睡在公共行人道上八呎的“行人使用區”內，這就使坐在人行道的路邊均變成非法。該政策於2010 年在市議會中獲通過。

最後一次用行人路變招的是在2017年底，同樣是受到波特蘭商會的壓力，當時惠勒市長頒佈，全面禁止有人坐在市中心內的8條行人道上。因為總部位於市中心著名的哥倫比亞運動服飾公司，其老板威脅要將總部遷出市中心，理由是汽車盜竊和員工經常受到露宿者的騷擾。

今天，協助惠勒市長統領露宿者政策的前市長森姆亞當斯，正積極與市政府官員商討對策，今次同樣亦是針對波特蘭的市中心。早在今年5月開始，森姆亞當斯已開始會見市中心多家律師事務所的代表，這些公司表示，如露宿者無處不在的情況持續，他們不排除會將公司遷離市中心。

而近期，蘭蘇園投訴，老城/華埠區的露宿者問題已嚴重影響到花園的營運，也危害到遊客和員工的安全。之後同區的華埠博物館、日本博物館等非營利機構，聯聲控訴市政府，要求與議員會面，也希望市政府能盡快採取行動，救救老城/華埠區。