市長決心根治無家可歸問題 第一年花2800萬 

(本报综述)市長基斯·威爾遜（Keith Wilson）本週向市議會和縣領導人介紹了他消除波特蘭街頭無家可歸現象的初步計劃。該問題已達到危機水平，解決無家可歸問題是威爾遜市長競選時的核心承諾之一。

威爾遜表示，目前波特蘭有超過5,300名流浪者無法獲得庇護。為此，他提出了以下重點行動：

設置1,500個緊急夜間庇護床位：預計在2025年12月1日之前完成，這些床位將分布於企業、社區中心及教堂內。

新建四個日間中心：每個市議會新劃分的區域內建設一個日間中心，為無家可歸者提供資源和支持。

預算規劃：計劃第一個財年的預算約為2,800萬美元，第二年預算將略有下降。

儘管計劃受到一些議員的支持，但資金問題引發了熱議。市議員洛雷塔·史密斯指出，目前波特蘭市面臨1億美元的財政缺口，質疑計劃的可行性：「我們怎麼負擔得起這些開支？」威爾遜表示，他正在與縣、市和聯邦機構合作尋求資金支持，並強調，如果本市不作為，無家可歸問題的代價將會更高。他指出，波特蘭每年僅在清除露營地上就花費2,700萬美元。

議員們還詢問如何說服拒絕接受庇護的無家可歸者，以及是否會通過執行露營禁令來強迫人們進入庇護所。威爾遜明確表示：「逮捕無家可歸者是我們最不應該做的事情」，並強調應優先提供庇護資源。威爾遜計劃在2025年12月，達到庇護床位目標後，開始執行露營禁令。

波特蘭州立大學無家可歸研究與行動協作組主任瑪麗莎·扎帕塔對該計劃持保留態度。她指出，該計劃無法真正解決無家可歸問題，只是試圖減少露宿街頭的人數。扎帕塔補充說，執行露營禁令可能帶來額外成本，例如警務和監禁開支。

威爾遜將於2月底向市議會提交完整的預算提案，屆時計劃的細節和資金來源將進一步明確。