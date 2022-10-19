市長會見亞裔社區代表　 商討警察和安全問題

（本報訊）波特蘭市惠勒市長聯同助手鮑比．李（Bobby Lee）一起會見波特蘭警察局的亞裔聯絡小組成員，藉此商討目前的警力和社會安全問題，目的是向代表成員交代目前政府的工作進度，以及要求代表提供意見和解決問題的建議。

參加今次會議的小組成員包括有來自華人社區的中華會館主席李汝堯及波特蘭新聞的許張淑儀。

警力不足一直是波特蘭市一個重要的問題，經常出席社區會議的鮑比．李曾多次表示，希望警隊有來自不同種族的社區成員，他希望各代表能在各自的社區宣傳；李亦強調，警察部門有很多不同的工種，不一定是穿制服的警務工作。他多次強調，當一機構內有不同族裔的員工，這將會增加員工對不同文化的認識，同時亦可以幫助到自己族裔的人士。

近期，在亞裔聯絡小組的協助下，波特蘭警方經常應不同社區的要求舉辦安全講座。但發現，當社區有事發生時，大家都踴躍出席，但接下來的跟進會議，出席的人已明顯大減，所以令到教育民眾安全的工作未能成效。小組亦希望找出方法來增加市民的安全意識。

會中亦談到正在老城區進行測試的槍聲偵測系統，以及警察的隨身攝錄機等。

從多次的華人社區會議中，市長得知商戶的玻璃門窗經常被打破，有商戶的保險公司已表示要大增保費或是不再續保。就上星期，在Division街由86至82街一晚內有6家商戶的玻璃被打破，商家們都傍徨地到處找幫忙，除了蒙受損失外更要承受再次被破壞的壓力。市長表示政府剛成立了兩個小組，一是專責處理有關塗鴉和垃圾的投訴，另一個是協助小商家獲得補貼和補助的小組，並指出，當接到投訴後，小組的負責人會即時聯絡商家提供協助。

小組成員在會上向市長提出如何與不同社區保持聯系的建議，建立良好的警民關系，聯手打擊罪案是保護社區安全的其中一個方式。