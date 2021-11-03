市長提解決槍支暴力方案 社區領袖籲政府給予更多資源

（本報訊）波特蘭今年的槍擊事件在上月已破了記錄並已超過了1,000宗槍擊事件，在2020年全年的槍擊案有891宗，在2019年則只有388宗。

波特蘭市惠勒市長在周三舉辦網上新聞會，列出連串投資在確布市民有公共安全的建議。

市長要求市議會通過撥款700萬元予警隊，用作挽留現職警員，重新聘用已退休的警員，以及為警隊添置隨身攝錄機，同時亦建立一些減低罪案的項目。

惠勒市長打算為現役的長期警員提供獎金，說服他們不要退休，又向新僱用的警員提供25,000元簽約獎金，以在未來三個財政年度再僱用300名警官。

麥魯瑪縣警長里斯指出，本市暴力事件激增，令到市民漸漸失去了安全感，而該局每周均與本地的執法機構開會找出破案的方法。

而麥魯瑪縣地方檢察官施密特指出，他的辦公室目前進行有關槍支暴力的檢控比以往任何時候都多，但他說：“當我的辦公室介入時，彈殼已經在地上了”，呼籲採取更具預防性的方法。

為什麼波特蘭會發生槍支暴力大流行，為什麼政府遲遲未能找到解決的方案？

根據波特蘭市政府一份最新的數據顯示，2020年波特蘭槍支暴力的受害者人數與種族不成比例。黑人佔死亡人數的近52%，白人佔31% ，超過13%是西班牙裔。與此同時，開槍的疑犯白人佔近48%，黑人佔近40%，西班牙裔8%。

來自Word is Bond非營利組織的創辦人德魯雷提到，無家可歸和收入不平等問題都是導致槍支暴力的原因之一，在討論如何防止暴力出現時，必要要提到如何先處理這些基本的原因。

多個黑人組織的領袖表示，應該給予受槍支暴力影響最嚴重的社區更多撥款和資源。

其實，早在多月前，社區和政已就如何解決暴增的槍支暴力問題展開了激烈的討論，導致市政府和縣政府均投入數十萬元推行外展計劃，並組建團隊進行預防和調查的工作，但暴力事件仍未能停下來。

究竟為何起不了作用呢？

其中一個黑人組織”Love is Stronger”（愛是陌生的）的創始人Irving表示，最大的問題是大家並不同心，無論是市政府或是社區組織，大家必須要一同解決問題，而不是你做你的我做我的。Irving表示政府的撥款幫助了一些像他這樣的組織在街頭做更多青少年和家庭的工作。

另外有領袖指出他們需要更多撥款來應對這個問題，No Hate Zone(無仇恨區)創始人薩克斯說：“政府沒有撥款給社區，特別是受到槍支暴力影響最嚴重的黑人和西裔社區。

反謀殺遊行的組織者哈里斯相信，不是沒有錢，只是沒有有效地分配資源，也沒一個量度成功與否的正確方式，加上這些撥款也不是長期的。

另一組織的領袖則認為，做事方式一成不變，結果都是一樣無變，還想會有奇跡出現，就是妙想天開。

以上的一班黑人領袖在談到，停止槍支暴力最重要一環，就是在暴力開始前制止其發生，採用的方式是教導和指導。

Black Man in Training（訓練中的黑人）的領袖諾蘭說：“紀律，我們正在教他們自愛和兄弟情誼”。他指出，命名為訓練中的黑人，意思是要將這些年輕的黑人男子訓練成男人，因為他們當中的大多數人周圍都沒有男人。

該小組和其他幾位黑人領導人正在努力盡快與市長會面，繼續進行對話。