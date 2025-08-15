市長承諾年底前增至1500張收容床位

（本報綜述）波特蘭市長威爾森向市議會表示，仍以在今年12月前提供1500張過夜收容床位為目標，目前已就緒的床位僅630張，但更多收容設施即將開放。

威爾森指出，市府正研究多種替代方案，包括利用空置的Airbnb、成人照護機構的空床位，以及增加與私人機構合作。他強調：「我們將始終為所有人提供過夜收容與救命床位，不會讓任何人被迫返回街頭。過去7個月，我們的工作重點就是增加容量，避免街頭成為去處。」

市府工作人員透露，自今年2月以來，波特蘭已暫停執行市區街頭禁露營令，主要原因是收容床位不足。目前，麥魯瑪縣約有7000名無家可歸者在戶外或車內過夜，其中超過一半集中在波特蘭市區。

根據市府2024年度無家可歸人口普查數據，波特蘭的無家可歸人口較2019年增加約35%，增幅高於全國平均水平。市府過去兩年投入超過9000萬美元聯邦及地方資金，用於營運收容中心、租金補貼及心理健康服務，但由於需求持續增加，收容系統長期超負荷運作。

威爾森的最新進展引來部分市議員質疑，認為應在增加收容床位的同時，加強禁露營令的執行及永久清理大型帳篷營地，以改善公共空間環境。市議員同時呼籲市府公布詳細的新增床位時間表與資金分配計畫，確保政策落實並提升居民安全感。